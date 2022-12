De voetbalbeelden van het jaar: het Kereltje van Kortrijk en de scepter van PSG

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: de trouwe supporter van de Kerels en hommeles in Parijs.

Het Kereltje

KVK Kortrijk tegen KAS Eupen, 22 januari 2022. Coronapiek en wedstrijden achter gesloten deuren. Geen publiek! In de huiskamers werden kijkers opgewarmd met ‘gejuich en gejoel on tape’. Alles opgelost, zo leek het toch! Of niet? Troosteloos lege tribunes, spelers die tijdens een match verstaanbaar waren en niet werden overstemd door een kolkende bende supporters. Geen hamburgers, verschaald bier, tranen van geluk of verdriet. Het grote niets. Het lijkt zo lang geleden. Telkens snijdt de eenzaamheid in dit beeld even hard als toen het gemaakt werd.

Eén iemand was er wel, het kereltje, eeuwig glimlachend Kortrijks rots in de eenzame branding! Een leeg stadion, het lijkt zo surreëel dat we het lijken vergeten te zijn. Brusselse straten in brand na een WK-match, vuurpijlen op de grasmat, knokpartijen tussen zogenaamde ‘supporters’ … was dit dan waar we zo reikhalzend naar uitkeken? Laat ons maar allemaal een beetje ‘Het Kereltje’ zijn… Met de glimlach en met liefde voor dat spelletje… Want dat is en blijft het: een spél… waar een supporter trots op is!

Koen Bauters, fotograaf

Het Kereltje, alleen in de tribune. © Koen Bauters

Ruzie bij PSG

13 augustus 2022: Neymar en Kylian Mbappé kibbelen over wie een penalty mag nemen tegen Montpellier. In mei hielden de Qatarese eigenaars van PSG Mbappé in Parijs met een monsterlijk salaris en maakten ze van de 23-jarige Franse superster hét gezicht van de club. Neymar, in 2017 door de Qatari naar de Franse hoofdstad gehaald, werd daarmee de facto onttroond. Maar de Braziliaan is niet van plan de scepter zomaar door te geven. Met 15 goals en 12 assists in 20 wedstrijden kwam hij dit seizoen verschroeiender dan ooit uit de startblokken bij PSG. De boodschap aan Mbappé en het bestuur is duidelijk: the king is still alive.

Steve Van Herpe, eindredacteur

Het rommelde tussen Mbappé en Neymar. Wie is er nu de patron bij PSG? © GETTY