De voetbalbeelden van het jaar: het moment van Chaker en de kracht van Vrancken

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: het vreemde rugnummer van Chaker Alhadhur en de ongekende kwaliteiten van Genkcoach Wouter Vrancken.

Het uitzonderlijk moment van Chaker

In de 1/8 finales van de Afrika Cup hebben de Comoren geen keepers meer – allemaal geveld door het coronavirus – en moeten ze tegen Kameroen een verdediger in doel zetten. Alleen had die niet het juiste shirt met het juiste nummer, waardoor het nummer 3 dan maar op zijn rug geplakt werd. Chaker Alhadhur is slechts 1,71 meter groot en hij was nog nooit keeper geweest. Toch was hij goed voor een reeks memorabele saves. Zo verloren de Comoren slechts met 2-1 tegen een team dat later nog op het WK stond. Een paar weken daarna verkocht Alhadhur het shirt en de opbrengst ging naar liefdadigheid. ‘Ik heb het geluk gehad een uitzonderlijk moment te beleven en het was belangrijk voor mij dat van die ervaring anderen beter worden.’

Fabien Chaliaud, webredacteur

Chaker Alhadhur moest als keeper inspringen, mét ander rugnummer. © GETTY

De kracht van Vrancken

Vorige winter ontmoette ik voor onze vaste rubriek Buiten de lijnen Wouter Vrancken, toen nog trainer van KV Mechelen. In deze rubriek gaan we op zoek naar de persoon achter de speler of trainer en zo kreeg ik een inkijkje in de ziel van Vrancken. Nu zijn er meer ontmoetingen geweest die me zijn bijgebleven, maar deze licht ik eruit omdat dat gesprek door zijn succes bij KRC Genk steeds meer waarde lijkt te krijgen. Vrancken vertelde namelijk over zijn onzekerheid, hoe die een troef werd en hoe hij geen enkele waarde hecht aan status. Het trainerschap? Dat is geen ‘must’ voor hem. ‘Als ik weg moet en niemand wil me meer, ga ik gewoon wat anders doen.’

Maar Vrancken is terug. En hoe! Zijn kracht werd in één beeld gevangen in dit onderonsje met Ally Samatta. Via de lagere regionen van het voetbal keerde Vrancken onverwachts terug in het profvoetbal en wel op zijn geheel eigen manier: vrij van angst om zijn job te verliezen en simpelweg zichzelf. Niet langer is zijn kwetsbaarheid een valkuil, maar een kwaliteit. En de drijvende kracht achter die ontwikkeling? Zijn vrouw, die hem spiegelt en prikkelt. Een gesprek met Karen Pittomvils vindt u in dit nummer terug. Zo is de cirkel een winter later rond.

Mayke Wijnen, journalist

Wouter Vrancken heeft de juiste formule gevonden bij KRC Genk. © Belga Image