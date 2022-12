De voetbalbeelden van het jaar: it’s home en de tranen van Union

Voetbal is en blijft passie. Tot Nieuwjaar toont ieder lid van ons team wat het voorbije voetbaljaar te bieden had. Vandaag: de tranen van geluk bij de Engelse vrouwen en die van Union voor de misgelopen titel.

EURO 2022, it’s home!

Engeland, 1921. De gestelde lichamen van de voetbalbond zijn er zeker van: voetbal is niet geschikt voor vrouwen. Door die dramatische beslissing blijft Engeland tot 1971 verstoken van vrouwenvoetbal. Eenenvijftig jaar later zetten de Lionesses de geschiedenis een neus door voor het eerst in meer dan een halve eeuw een trofee te winnen voor het land waar het voetbal geboren is. Engeland verslaat Duitsland in de finale van ‘hun’ EURO 2022 in een zinderend Wembley. In de verlengingen maakt Chloe Kelly het doelpunt van de overwinning en trekt ze, dronken van vreugde, haar T-shirt uit. Een iconisch beeld!

Aurélie Herman, journalist

Chloe Kelly maakt in de verlengingen het beslissende doelpunt voor Engeland, it’s home! © GETTY

Tranen voor een verloren titel

Jan Breydel, 11 mei 2022. Champions play-offs. Ontroostbaar is Casper Nielsen na de match tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge. De stoere borst van Simon Mignolet brengt soelaas. Tijdens die vier confrontaties tussen Union en Club pakt de doelman alles en dus ook de titel voor zijn Club. Dat Nielsen en Mignolet later ploegmaats zouden worden, is op dat moment niet geweten. Met een heerlijke overhoekse trap had de Deen gelijk gemaakt in de 89ste minuut. Union vierde feest. De strijd om de titel leek nog niet verloren. Maar dan. Dat vreselijke beeld van de scheidsrechter met de rechterwijsvinger op het oor. Voorafgaand buitenspel, is het verdict. Van hemel naar hel in enkele minuten. De VAR kan wreed zijn.

Bart Aerts, hoofdredacteur

Casper Nielsen met tranen in de ogen opgevangen door Simon Mignolet. © Belga Image