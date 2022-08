doedegijdatthuisook: nieuw actieplan moet sportiviteit op en langs voetbalvelden verbeteren

Voetbal Vlaanderen heeft voor het nieuwe seizoen een grootschalig actieplan uitgewerkt om de sportiviteit op en langs de (jeugd)voetbalvelden te verbeteren. Het plan ‘#doedegijdatthuisook’ werkt rond een aantal pijlers en richt zich niet alleen tot spelers en trainers, maar betrekt voor het eerst actief de ouders langs de zijlijn. Ook komt er dit seizoen naast de traditionele puntenrangschikking een fairplayklassement bij jeugdreeksen.

In 2021 lanceerde de Belgische voetbalbond (KBVB) samen met de taalvleugels al het ‘Come Together-actieplan’ tegen discriminatie en racisme. Dit nieuwe actieplan gaat nog een stap verder om de sportiviteit op alle vlakken verder aan te pakken, en richt zich daarbij nadrukkelijk op de ouders en andere supporters. ‘Door ouders een duidelijke rol te geven voor, tijdens en na voetbalmatchen willen we een sportiever klimaat creëren rond de hobby van duizenden voetballertjes’, klinkt het.

Meer in detail zal bij elke jeugdwedstrijd een van de teams een ‘fairplay-ouder’ moeten aanduiden, die toeziet op de sportieve sfeer op en langs het veld. ‘Op die manier doen we een beroep op het engagement van ouders aan de zijlijn om een wedstrijd sportief te houden’, aldus de federatie. ‘Ze krijgen de taak om andere ouders en supporters aan te spreken op onsportief gedrag. We willen geen politie spelen en strikt controleren, maar juist op een positieve manier de sportiviteit op en rond onze velden bevorderen.’

Ook komt er een pilootproject, in de eerste seizoenshelft bij de bijna 900 gewestelijke U15-ploegen, rond een gloednieuw fairplayklassement. Ploegen die goed scoren krijgen een fairplaycertificaat waarmee ze kunnen aantonen dat hun team fairplay hoog in het vaandel draagt. Per wedstrijd zullen de teams 100 fairplaypunten kunnen verdienen, 50 van de scheidsrechter en 50 van de tegenstander. Als de test positief uitdraait, wordt het systeem in de tweede seizoenshelft naar andere leeftijdscategorieën uitgebreid.

Tot slot zullen duizend extra personen een opleiding krijgen tot integriteitsverantwoordelijke, om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag nog eenvoudiger gemeld en gecounterd kan worden. Er komt een samenwerking met een nog aan te duiden externe partner om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag professioneel te begeleiden, net als een sensibiliseringscampagne met confronterende beelden die tonen wat kwetsende boodschappen met jonge spelertjes en scheidsrechters doen.