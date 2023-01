Doelvrouw Nicky Evrard wint eerste Gouden Schoen

Doelvrouw Nicky Evrard heeft woensdagavond in Antwerp Expo op de 69e editie van het Gala de Gouden Schoen weggekaapt voor de beste Belgische voetbalster van het voorbije jaar. Het sluitstuk van Oud-Heverlee Leuven bleef Tessa Wullaert (Anderlecht/Fortuna Sittard) en haar ploeggenote Sari Kees voor.

Evrard ruilde afgelopen zomer AA Gent voor OH Leuven, de huidige koploper in de Lotto Super League. Als doelvrouw van de Belgische voetbalvrouwen schreef ze in 2022 mee vaderlandse sportgeschiedenis. De Red Flames bereikten op het EK een historische plaats in de kwartfinales en hadden dat nadrukkelijk te danken aan de 27-jarige Evrard, die enkele knappe saves uit haar handen schudde en twee strafschoppen stopte.

Wullaert pakte met RSC Anderlecht de landstitel van het seizoen 2021/22 en kroonde zich met een straatlengte voorsprong tot topschutster. In de zomer stapte ze over naar het Nederlandse Fortuna Sittard. Ze eindigt als tweede. De 21-jarige verdedigster Sari Kees maakt het podium vol. Janice Cayman (Olympique Lyon) en Julie Biesmans (PSV) volgen als vierde en vijfde.

De 29-jarige Wullaert is recordhoudster met drie Gouden Schoenen. Ze won de eerste editie in 2016 en in 2018 en 2019. Janice Cayman, de winnares van vorig jaar, heeft er twee (ook 2017) op haar schouw. In 2020 ging de Gouden Schoen naar Tine De Caigny.