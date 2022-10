Eleven op bezoek bij Jason Denayer in Dubai: ‘Elke speler droomt van het WK’

Na een moeilijk seizoen vol blessureleed heeft Denayer zich na drie maanden zonder club gebonden aan Shabab Al-Ahli. Zo hoopt hij voldoende speelminuten te vergaren om fit te zijn voor het WK. Eleven zocht hem op in de woestijn.

Al-Ahli is met 7 kampioenschappen en 10 bekerwinsten de succesvolste club uit de Verenigde Arabische Emiraten. De club uit Dubai is ambitieus en wil uitgroeien tot één van de beste teams op het Aziatische continent. Een ambitie die Denayer aansprak. ‘Ik heb aanbiedingen gekregen van verschillende clubs maar ik wou nog steeds meedingen voor de prijzen. Hier staat een sportief project waar hoge verwachtingen zijn.’

Bovendien geeft Denayer ook te kennen het erg naar zijn zin te hebben in Dubai. De Rode Duivel tekende in september een contract voor één jaar bij de Arabische club en lijkt voorlopig absoluut geen spijt te hebben van die beslissing.

Gesprekken met Martinez

Denayer stond voor de transfer ook in nauw contact met bondscoach Roberto Martinez. Die maande hem afgelopen zomer aan om snel een club te vinden waar hij meer minuten zou kunnen gaan maken. ‘We hebben lang gebeld over mijn situatie. Daarna is hij mij ook blijven opvolgen. Hij wou goed op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.’ Ondanks het feit dat hij misschien een stap terug heeft gedaan door naar de VAE te trekken is Denayer duidelijk: ‘Elke speler droomt van het WK, dat is het summum van een carrière en ik hoop en verwacht nog steeds mee te gaan, maar uiteraard is er veel ander verdedigend talent in de Belgische rangen. De coach heeft de eindbeslissing.

Over de ambities van de Rode Duivels is Denayer dan weer vager. ‘We hebben nog steeds een goeie ploeg en geloven in onze kansen, we willen zo ver mogelijk geraken, maar hoe ver dat dan precies is kan ik moeilijk zeggen.’ Later geeft hij toch te kennen dat de finale halen een mooie ‘revanche’ zou zijn om de teleurstellende uitschakeling in de halve finale in 2018 te verteren.

Terugkeer naar België?

Denayer bevestigt in het interview dat hij deze zomer ook aanbiedingen van Belgische clubs heeft gekregen. Op de vraag of zo’n avontuur in de Pro League er ooit in zit reageert hij mysterieus. Al lachend zegt hij: ‘Ik ben onvoorspelbaar, nu heb ik het hier naar mijn zin maar wie weet kan het binnen enkele jaren nog. Uiteraard moet ik daarbij ook rekening houden met mijn gezin, want bij zo’n verhuis komt altijd veel kijken.’

