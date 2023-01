Engelse ex-international Scott Parker volgt Carl Hoefkens op als trainer van Club Brugge

De 42-jarige Engelsman Scott Parker is de nieuwe trainer van Club Brugge. Dat deelde de club zaterdag mee. De voormalige international (18 caps) volgt de woensdag ontslagen Carl Hoefkens op.

Brugge wordt de derde club waar Parker aan het roer komt te staan. Zowel Fulham (2019-2021) als Bournemouth (2021-2022) leidde hij van het Championship naar de Premier League. Als centrale middenvelder verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Charlon Athletic (1997-2004), Norwich (2000), Chelsea (2004-2005), Newcastle (2005-2007), West Ham (2007-2011), Tottenham (2011-2013) en Fulham (2013-2017).

Onder Hoefkens beleefde blauw-zwart een seizoen met twee gezichten. In de Champions League plaatste het zich voor de achtste finales, maar in de eigen competitie is het pas vierde, op twaalf punten van leider KRC Genk, en in de beker werd het in de achtste finales met 1-4 uitgeschakeld door Sint-Truiden.