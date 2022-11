Faes weet waarom hij meegaat naar Qatar: ‘Transfer naar Premier League doorslaggevend’

Het gaat snel voor Wout Faes. Afgelopen zomer een miljoenentransfer van Stade Reims naar Leicester City in de Premier League, vrijwel meteen de basis in en nu mee naar het WK in Qatar. Dat voor een speler die zijn eerste selectie net iets minder dan een jaar geleden op de teller kreeg en pas in juni van dit jaar zijn eerste cap versierde, in het Nations League-duel tegen Polen (6-1).

Drie selecties en één cap, Faes was dan ook helemaal niet zeker dat er voor hem een plaatsje in de 26-koppige WK-selectie van Roberto Martinez zou zijn. De bondscoach voerde achterin echter een verjonging door. Gevestigde waarden als Dedryck Boyata en Jason Denayer mogen daardoor thuis blijven. ‘Ik denk dat het logisch is dat ik twijfelde, aangezien ik hier nog niet veel gespeeld heb”, vertelde Faes maandag tijdens het persmoment in Tubeke.

De 24-jarige verdediger weet waaraan hij zijn WK-selectie te danken heeft. ‘Mijn transfer naar en prestaties in Engeland hebben de doorslag gegeven. Het belangrijkste is dat ik die stap naar de Premier League heb kunnen zetten. Ik startte meteen in de basis, maar de competitiestart was lastig. Gelukkig hebben we nu een goeie reeks kunnen neerzetten. Paniek was er nooit, want we wisten dat er voldoende kwaliteit voorhanden was om beter te doen. Nu ben ik hier en dan wil je natuurlijk ook spelen. De trainer maakt de keuzes en ik ben van plan het hem zo lastig mogelijk te maken.’

Bij Leicester speelt Faes in een verdediging met vier, terwijl de Duivels al jaren met drie achterin opereren. ‘Maar ook bij Stade Reims speelden we met drie achterin en bij Leicester schuift de back soms door, waardoor we ook met drie in de verdediging komen te staan. Ik schuif dan door naar links. Ik ken het systeem dus wel. Het speelt in mijn voordeel dat ik op alle posities achterin terecht kan.’