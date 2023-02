Flauwe topper Antwerp – Club Brugge levert geen doelpunten op

Antwerp heeft zondag in eigen huis 0-0 gelijkgespeeld tegen landskampioen Club Brugge. Een flauwe topper zorgde voor bitter weinig spektakel.

Beide teams creëerden in de eerste helft amper kansen op de Bosuil. Muja kon inleveren van Odoi niet afstraffen, Club Brugge-doelman Mignolet wist wel raad met zijn schot. Bij de rust stond een logische brilscore op het bord.

Vroeg in de tweede helft bokste Gouden Schoen Mignolet een afstandsschot van Janssen weg, nadien moesten de supporters opnieuw lang wachten op wat opwinding. Tien minuten voor affluiten kwam de bal na een hoekschop bij De Laet, maar Mignolet dook gepast in zijn voeten.

In het slot vielen dan toch nog twee kansen te noteren. Kerk wipte het leer tot bij De Laet, die in een tijd net over besloot. Aan de overzijde mikte Odoi een schotje tussen de palen, maar Butez wist er wel raad mee.

Na 24 wedstrijden is Antwerp met 47 punten derde. Een plaats verder volgt Club Brugge (41 ptn) op zes punten. In de strijd voor een plek in de top vier, die mag deelnemen aan de Champions’ Play-offs, kan AA Gent zondagavond naast blauw-zwart komen. De Buffalo’s ontvangen om 18u30 leider Racing Genk (59 ptn) in de Ghelamco Arena. Nummer twee Union telt 52 punten. De Unionisten spelen om 19u15 gastheer voor Zulte Waregem.