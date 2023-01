Halve finales Croky Cup: topper Union-Antwerp en Zulte Waregem-KV Mechelen

Union-Antwerp en Zulte Waregem-KV Mechelen zijn de affiches in de halve finales van de Beker van België. Dat is het resultaat van de loting van vrijdagmiddag. De heenwedstrijden worden op 1 en 2 februari gespeeld, de terugmatchen op 1 en 2 maart.

Toppers Union en Antwerp komen elkaar zo al in de halve finales tegen. Union maakte donderdag in zijn kwartfinale brandhout van AA Gent (4-0). Ook Antwerp imponeerde een dag eerder. De Great Old won met 0-3 op het veld van competitieleider Racing Genk. In de competitie staan Union en Antwerp respectievelijk tweede en derde.

In de andere halve finale staan outsiders Zulte Waregem en KV Mechelen tegenover elkaar. Zulte Waregem rekende woensdag in zijn kwartfinale met 2-0 af met STVV, Mechelen haalde het met 0-1 bij Kortrijk. Afgelopen zondag stonden Zulte Waregem en Mechelen nog in de competitie tegenover elkaar. De West-Vlamingen haalden het toen met 2-0.

De finale van de Croky Cup staat in het weekend van 1 mei op het programma.