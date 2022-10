Hoe zit het met de makelaars na vier jaar Propere Handen? ‘Beloven transparanter te zijn’

In oktober 2018 daverde het Belgische voetbal op zijn grondvesten. De naschokken zijn tot op vandaag te voelen. Maar heeft ‘Operatie Propere Handen’ écht iets veranderd in het wereldje? Dat vroegen we aan enkele sleutelfiguren. Vandaag: Sebastien Stassin, vertegenwoordiger bij spelersvakbond United Athletes.

‘Vroeger wisten spelers vaak niet hoeveel hun makelaar verdiende. Makelaars beloven steeds vaker sinds Propere Handen aan spelers om transparant te zijn. Ze tonen dan alle transacties en zijn open over de commissies die ze zullen ontvangen bij een transfer of wanneer spelers een nieuw contract krijgen. Volgens een nieuw reglement zouden de clubs het commissieloon aan de spelers moeten betalen in plaats van aan de makelaars. Als dat de nieuwe regel zou worden, dan zouden de commissies wellicht verlagen. Niet voor de heel grote spelers, daar speelt de wet van vraag en aanbod, maar wel voor de spelers met een gemiddeld of een klein loon. Spelers voelen zo echt in hun portefeuille hoeveel een makelaar verdient.

‘Of makelaars nu te veel verdienen? Agenten die mee helpen zoeken naar een appartement en alle papieren in orde brengen, dat is iets anders dan een makelaar die een transfer regelt en zich daarna nooit meer laat zien. Als een makelaar alles van a tot z regelt voor een speler, dan mag die wel wat verdienen.

‘Het is goed dat er iets beweegt sinds Operatie Propere Handen. Maar nu schiet de politiek wel met scherp op het voetbal. Dat is overdreven. Alsof in andere sporten alles koosjer verloopt. Voetbal is nu de gemakkelijkste prooi gezien de reputatie bij de publieke opinie. Neem nu de discussie over de RSZ. Ja, voetballers zijn een uitzonderingscategorie. En dan maken ze wel eens de vergelijking: Simon Mignolet betaalde minder RSZ dan een verpleger… Maar Mignolet betaalt wel 50 procent belastingen op zijn hoge loon. Dat bedrag is een veelvoud van de belastingen die een verpleger betaalt. En sinds de nieuwe regeling betaalt Club Brugge op zijn loon een veelvoud van wat het vroeger betaalde.’

