‘Jeugdvoetbal kan ook gespeeld worden in een kindvriendelijke omgeving’

Diederik Nys, manager Jeugdsport bij Voetbal Vlaanderen, hoopt dat het voetbal nog meer een plaats kan zijn waar kinderen in alle rust kunnen bewegen, zonder de druk om te presteren.

Op 6 december deelt de Sint cadeautjes uit, want er zijn dit jaar geen stoute kinderen!

Wat stond er vooral op de lijstjes? Hopelijk veel speelgoed om buiten te ravotten. Speelgoed dat kinderen aanzet om te bewegen. Of, nu we toch aan het dromen zijn, een ticket naar ‘Boeie-land’, een plaats zonder prestatiedruk voor kinderen.

Onze kinderen groeien vandaag immers op in een prestatiemaatschappij, waarin de druk om succesvol te zijn erg aanwezig is. In 2018 werd ‘boeie’ gekozen tot kinderwoord van het jaar. Het staat voor ‘Wat maakt het uit?’. Opvallend was dat de strijd ging tussen ‘boeie’ en ‘chill’…

Daarom hoop ik dat we samen voor meer boeie- en chill-plaatsen kunnen zorgen voor onze kinderen. Plaatsen waar ze zichzelf kunnen zijn en zich met plezier kunnen bezighouden met iets wat ze graag doen. Waar ze in alle rust kunnen bewegen en ravotten, zonder de druk om te presteren.

Het goede nieuws is dat dit in een doorsnee jeugdvoetbalclub kan. Want clubs die op deze manier te werk gaan, bestaan vandaag wel degelijk.

Het zijn clubs met een kindvriendelijke omgeving, waar clubbestuurders plezier opgenomen hebben in de missie en de visie. Waar medewerkers en vrijwilligers dag in dag uit in de weer zijn om het voor de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Waar trainers focussen op de ontwikkeling van elke speler en niet op het resultaat van de wedstrijd.

Een kritische lezer zou zich de vraag kunnen stellen of focussen op ontwikkeling de slinger niet naar prestatiedruk kan laten overslaan?

Onderzoek toont aan dat plezier en ontwikkeling net hand in hand gaan. Tenminste wanneer aan drie basisbehoeften wordt voldaan: behoefte aan autonomie (eigen keuzes kunnen maken), behoefte aan een gevoel van competentie (behalen van eigen opgestelde doelen) en de behoefte aan relatie (verbondenheid met andere mensen).

Dus als je als trainer focust op het zetten van stapjes in de ontwikkeling van elke speler en de spelers hierin betrekt (zowel in het kiezen van de doelen als in de evaluatie ervan), dan ga je als coach prima te werk.

Weet trouwens dat dit kan gaan over kleine dingen, zoals over het leren controleren van de bal in plaats van het in één tijd wegtrappen. Dit voorbeeld kan ervoor zorgen dat een speler zich beter ontwikkelt en meer motivatie en plezier vindt in het jeugdvoetbal.

Dankzij de competitiehervorming vanaf het seizoen 2014/15 wordt er ook veel meer op ontwikkeling dan op resultaat gewerkt door clubs en coaches. Tot en met de U13 worden er geen resultaten bijgehouden in competitiewedstrijden en dus ook geen rangschikking opgemaakt.

Tijdens tornooien waar er in een 5v5- of 8v8-format gespeeld wordt, is dit echter wel het geval. En hoe groot is dan ook het contrast met de wekelijkse wedstrijden! Voor zulke toernooien durven trainers een selectie te maken van alleen de beste spelers. Zij worden opgesteld en krijgen dus de meeste speelminuten om een zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Want er moet gewonnen worden!

De tournify apps van deze wereld vertellen dat het doelpuntensaldo nog wat opgekrikt moet worden om toch nog als tweede in de reeks door te gaan naar de volgende ronde.

Winnaars en losers worden van elkaar gescheiden. Bekers worden uitgereikt aan de beste ploegen van die dag. Trainers staan nerveus langs de kant te gesticuleren en ouders schreeuwen tegen de eigen spelers, tegenstanders en scheidsrechter. Er wordt gesupporterd zoals het er bij een WK-finale aan toe gaat. De sfeer verandert in een stress-situatie die erg veel prestatiedruk met zich meebrengt.

En opvallend, de meeste tornooien vinden plaats voor de jongste leeftijden. Zij spelen immers in formats die interessant zijn voor de organisatie van zo’n tornooi. Veel ploegen en spelertjes op kleine ruimte leveren meer inkomsten op. En dat is ook heel erg logisch! Alle inkomsten zijn nodig om het jeugdvoetbal te blijven organiseren.

Maar het kan ook anders. Het kan op een kindvriendelijke manier.

En daarom hebben we bij Voetbal Vlaanderen een checklist ontwikkeld voor clubs om op een kindvriendelijke manier een tornooi te organiseren. En voor coaches om op een kindvriendelijke manier te werk te gaan tijdens het coachen. Hopelijk heeft dit ook een impact op de ouders, want vaak zorgen zij voor extra druk bij hun kind en neemt dat in veel gevallen het spelplezier weg.

Laten we hopen dat we met zijn allen nog eens zo’n stress-situatie kunnen ervaren, maar dan wanneer de Rode Duivels een finale spelen. En niet wanneer onze jeugdspelers aan het voetballen zijn. Want in zo’n omgeving kan een speler zich niet (goed) ontwikkelen.