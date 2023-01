16-jarige Julien Duranville ruilt Anderlecht voor Borussia Dortmund

Toptalent Julien Duranville stapt van RSC Anderlecht over naar Borussia Dortmund. Beide clubs bevestigen de transfer vrijdag.

De zestienjarige en razendsnelle flankaanvaller debuteerde eind vorig seizoen in het eerste elftal van paars-wit. Op de laatste speeldag van de play-offs liet toenmalig coach Vincent Kompany hem invallen tegen Club Brugge. Duranville werd zo de vierde jongste debutant na Nii Lamptey, Paul Van Himst en Romelu Lukaku. Dit seizoen kwam hij tien keer in actie voor de recordkampioen (1 goal), die hem graag langer wilde houden. “De speler en zijn entourage verkozen echter de stap naar het buitenland. Dat mondde uiteindelijk uit in een akkoord met Borussia Dortmund dat voor alle partijen de beste oplossing biedt”, laat Anderlecht weten.

Naar verluidt kan de transfersom, met bonussen, oplopen tot 12 à 13 miljoen euro. Duranville, die momenteel herstelt van een hamstringblessure, wordt bij de Duitse vicekampioen Dortmund ploegmaat van onder meer Thorgan Hazard en Thomas Meunier.

“We zijn uiteraard in de eerste plaats triest dat we een talent als Julien Duranville verliezen”, reageert Jesper Fredberg, de CEO Sports van Anderlecht. ‘Onze ambities zijn niet veranderd: we willen onze eigen talentvolle spelers begeleiden naar hun doorbraak in het eerste elftal en onze fans ook het plezier schenken om hen aan het werk te zien. Maar gezien de specifieke omstandigheden rond Julien, is dit de beste oplossing voor de speler en de club. Dortmund heeft een uitstekende reputatie wat betreft de begeleiding van jonge talenten, dus we zijn uiteindelijk ook blij dat Julien zich bij zo’n club verder zal kunnen ontwikkelen.’

Duranville krijgt bij Dortmund, waar hij een ‘langdurig contract’ ondertekende, het rugnummer 16. Sebastian Kehl, sportief directeur van Dortmund, omschrijft de aanwinst als een ‘snelle, technisch sterke en creatieve winger in wie wij veel potentieel zien’. ‘De komende jaren willen we hem zijn potentieel laten ontplooien en zijn ontwikkeling stimuleren. We hebben dit al vaker gedaan met getalenteerde jongeren. Onze belangrijkste focus is nu zo snel mogelijk Julien integreren in de A-kern en zijn nieuwe omgeving en hem stap per stap naar Bundesliga-niveau brengen.’