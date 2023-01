20 toppers in spe: deze jongeren hebben een gouden toekomst voor zich

Keuzecriteria

Er moesten natuurlijk limieten gesteld worden aan deze lijst en dus besloten de redacties van Sport/Voetbalmagazine en Eleven Sports om jonge, voornamelijk Belgische talenten in de kijker te zetten die geboren zijn na 1 januari 2002 en dus nog tot de U21 behoren. Een heel aantal onder hen hebben al meegespeeld in de hoogste afdeling, terwijl anderen opvielen in een reeks lager, waar sinds dit seizoen vier U23-ploegen uitkomen.

Deze lijst is zeker geen klassement en claimt evenmin volledig te zijn. Hij wil gewoon spelers in de aandacht brengen die in de toekomst mogelijk een plaats zouden kunnen verwerven bij een club in een van de grote competities.