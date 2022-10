AA Gent haalt in slotminuten opgelucht adem tegen Seraing

AA Gent heeft zondag op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League voor eigen volk tegen Seraing opgelucht ademgehaald in de slotminuten met 2-1.

Gent klimt met de driepunter naar de vijfde plaats in de Belgische hoogste voetbalafdeling met 23 punten. Seraing vat net boven de degradatiestreep post, op de vijftiende positie met 11 eenheden. Een vroeg eigen doelpunt van Sambou Sissoko (5.) leek een zorgeloze namiddag in te luiden voor de Buffalo’s, maar niets was minder waar: scherpschutter Marius (38.) zette een penalty om en zo was alles te herdoen in de Ghelamco Arena.

In de tweede helft gingen de Oost-Vlamingen op zoek naar de winning goal. Pogingen van onder meer Andrew Hjulsager en Ibrahim Salah leverden initieel niets op. Laurent Depoitre (84.) kende meer geluk toen zijn kopbal via de binnenkant van de paal in doel belandde. De bonkige spits kroonde zich daarmee ook tot clubtopschutter aller tijden met 64 rozen.