AA Gent kan weer ademen na vlotte zege tegen KV Mechelen

AA Gent heeft zondagnamiddag op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 gewonnen van KV Mechelen.

Na 36 minuten ranselde Gaëtan Coucke eerst nog een kopbal van Hugo Cuypers uit zijn doel, maar Matisse Samoise was goed gevolgd om de 1-0 in doel te duwen. Na de pauze werd het helemaal lastig voor de bezoekers uit Mechelen, na de uitsluiting van Birger Verstraete na een drieste tackle. Net voorbij het uur volgde dan ook de logische 2-0 van Nurio. Deze keer was het Samoise die met een schuiver de reflexen van Coucke getest had, de Angolees had maar binnen te duwen. De wedstrijd was toen al gespeeld, Vadis Odjidja zette iets meer dan een kwartier voor affluiten met de 3-0 de kers op de taart.

Meer dan welkom

Een deugddoend en broodnodig resultaat voor de Gentenaars, na de pijnlijke nederlaag in de Conference League op bezoek bij Djurgardens. Ook in de competitie waren er van de zes voorgaande duels slechts twee gewonnen en dus waren de punten meer dan welkom in de Ghelamco Arena. Met twintig punten nestelt Gent zich voorlopig op een met OHL gedeelde zesde plaats, op elf punten van leider Racing Genk. KV Mechelen is pas veertiende.

Anderlecht en Club kijken elkaar om 18u30 in het Astridpark in de ogen in de topper van de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Voor de thuisploeg is het een duel met het mes op de keel: Anderlecht verloor dit seizoen in de competitie al vijf keer en komt met zestien punten momenteel niet verder dan een negende plaats. De druk op coach Felice Mazzu neemt zo toe, na ook nog eens twee nederlagen op rij in de Conference League.

Eerder op zondag ging Antwerp met zware 3-0 cijfers onderuit bij Standard, waardoor Racing Genk vanaf dit weekend de nieuwe leider is. De Limburgers wonnen zaterdag met 0-1 op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen KV Oostende en vicekampioen Union.