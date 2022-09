AA Gent wint bij Anderlecht na penalty: 0-1

In een uitgestelde wedstrijd van de vijfde speeldag in de Jupiler Pro League is AA Gent donderdagavond met de volle buit aan de haal gegaan bij RSC Anderlecht. Dankzij een penaltydoelpunt werd het 0-1 in het Lotto Park.

Paars-wit moet na twee opeenvolgende nederlagen vrede nemen met 9 op 18 op de zevende plaats in het klassement, terwijl de Buffalo’s twee plaatsen hoger staan met 11 punten.

Net na het verstrijken van het openingskwartier kwam Hannes Delcroix dicht bij een Anderlechtse voorsprong. De verdediger trof echter de paal op hoekschop. Op zo’n 10 minuten van de rust schrok de gastheer op toen Sven Kums de bal op deklat nagelde. In de daaropvolgende actie trapte Laurent Depoitre wel binnen via de dwarsligger, maar het Gentse feestje ging niet door na voorafgaand buitenspel van Andrew Hjulsager.

In de tweede helft kreeg Lior Refaelov net voorbij het uur een uitgelezen mogelijkheid om de thuisaanhang te laten juichen, maar zijn stifter miste precisie. Met nog zo’n 20 minuten te gaan, kreeg Gent een strafschop toegekend na een haakfout van Francis Amuzu op Hyun-Seok Hong. Hugo Cuypers (69.) toonde zijn killerinstinct door het leer dwars door het midden in het dak van het doel te rammen. Cuypers kroonde zich daarmee tot matchwinnaar met de enige goal van de ontmoeting.

Woensdag won Antwerp al overtuigend voor eigen volk van Union Sint-Gillis met 4-2. De match was halfweg al gelopen met een 4-1 ruststand en een rode kaart voor Unionist Lazare Amani. Dankzij de overwinning blijft de Great Old de ranglijst in de Belgische eerste klasse aanvoeren met een foutloos rapport van 18 op 18. Union telt 10 punten.