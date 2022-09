Abakar Sylla: de reden waarom Club Brugge geen vervanger zocht voor de vertrokken Stanley Nsoki

Toen Stanley Nsoki voor 12 miljoen euro naar Hoffenheim vertrok, zocht Club geen vervanger. En met reden, Carl Hoefkens had al een jonkie in gedachten die zijn plek perfect kon innemen. Een blik op de opkomst van een nieuw fenomeen in Jan Breydel.

Ansu Fati werd met 17 jaar en 40 dagen de jongste speler die in de moderne Champions League wist te scoren. In de geschiedenis van de grootste Europese beker staat het record echter op naam van Wlodzimierz Lubanski die met 16 jaren en 258 dagen de jongste schutter werd. Beide mannen kwamen echter niet tot scoren bij hun debuut, maar moesten tot hun derde wedstrijd wachten.

Abakar Sylla was iets ouder dan de twee bovengenoemde spelers. Hij was 19 jaar en 254 dagen oud toen hij Club voorbij Bayer Leverkusen hielp in de eerste groepswedstrijd van dit jaar in de Champions League. Er zijn er niet veel die bij hun debuut op het allerhoogste podium meteen de netten deden trillen. Een van die zeldzame spelers is Karim Benzema die in 2005 meteen scoorde tegen Rosenborg.

De prestatie van de Franse spits is des te ongebruikelijker omdat andere huidige sterren van het wereldvoetbal meerdere wedstrijden nodig hadden om te scoren in de CL. Robert Lewandowski scoorde bij zijn derde optreden, Lionel Messi moest vijf wedstrijden wachten en de topschutter aller tijden in de competitie, Cristiano Ronaldo, had daar zelfs 14 wedstrijden voor nodig. Het zijn cijfers die de sterke wedstrijd van Sylla, nota bene een verdediger, vorige week woensdag nog meer kracht bijzetten.

© GETTY

In de voetsporen

Na de wedstrijd zocht hij Odillon Kossounou, een oude bekende van het Brugse nest, op om truitjes te wisselen. ‘Waar is je shirt? Die van je Champions Leaguedebuut! Waarom hang je die niet thuis aan de muur. Ben je gek?’, tierde Noa Lang toen hij zijn jonge teamgenoot met een Bayershirt zag terugkeren in de kleedkamer.

Kossounou kwam in 2019 over van het Zweedse Hammarby, dat hem had gescout bij ASEC Abidjan, en bleef twee seizoenen in België, waar hij ongeveer 50 wedstrijden speelde voordat hij naar Bayer Leverkusen vertrok en de Brugse bankrekening aanvulde met 23 miljoen euro, bonussen niet meegerekend.

Kossounou is een rolmodel voor Sylla, wiens profiel ook doet denken aan Simon Deli, een andere landgenoot die bij blauw-zwart speelde. Diens atletisch vermogen, kracht in de luchtduels en zuivere, passtechniek zijn ook terug te vinden bij Abakar Sylla. Alleen zijn concentratie speelde Deli soms parten, waardoor hij alweer snel uit de gratie verdween in Jan Breydel.

Militaire voetbalclub

De nieuwe Brugse diamant heeft een heel andere achtergrond dan zijn voorgangers. Sylla werd namelijk in de zomer van 2021 gespot door Brugse scouts in het Ivoriaanse Yamoussoukro, waar hij speelde voor de militaire club Société Omnisports de l’Armée (SOA), dat in 2019 nog nationaal kampioen werd. Club legde 200.000 euro voor hem op tafel, een klein maar aanzienlijk bedrag voor een veelbelovende speler die nog in een lager gerangschikte competitie speelt. Toen was Club er echter al van overtuigd dat het een ruwe diamant had gevonden en dat de investering snel zou renderen. Om hem te integreren in het Europese voetbal werd Sylla naar de Brugse reserveploeg, Club NXT, gestuurd. Daar leerde hij een echte leider te worden.

© GETTY

Hij werd al snel een sleutelfiguur in het team van Rik de Mil en mocht deze zomer de overstap maken naar het het A-team van Carl Hoefkens, waar hij al snel een sterke indruk maakte. Terwijl Stanley Nsoki tegen Beerschot teleurstelde en van het veld werd gestuurd, leverde de Ivoriaanse centrale verdediger een reeks goede prestaties af. Maar is het niet te vroeg om hem al zoveel te brengen? Het was de vraag die alom gesteld werd binnen Club toen Nsoki voor 12 miljoen euro naar Hoffenheim trok. Een echte opportuniteit voor de landskampioen.

Ondertussen maakt Abakar Sylla naam op de sociale netwerken, al had hij dat liever op een andere manier gedaan. Zo onthulde hij per ongeluk de gloednieuwe shirts van Club voor dit seizoen. Een klein foutje dat hem snel vergeven zal worden, ook al stelt het wel vragen bij zijn volwassenheid in een omgeving die zo professioneel mogelijk wil zijn.

Zijn kwaliteiten zijn echter te uitzonderlijk om genegeerd te worden. En terwijl Owen Otasowie, een Amerikaanse verdedigende middenvelder en fullback die afgelopen zomer voor 4 miljoen overkwam van Wolves, als eerste de vertrekkende Nsoki verving, kreeg Abakar Sylla niet veel later zijn kans. Tegen Zulte Waregem verving hij Otasowie met nog 20 minuten te gaan en verdween daarna niet meer uit de ploeg. Met uitzondering van de wedstrijd van dit weekend in Seraing, waar hij door Hoefkens rust kreeg voor de wedstrijd tegen FC Porto.

De grootste kwaliteit van Sylla is zijn spelinzicht. Hij anticipeert goed en maakt tackles met een uitstekende timing, net zoals hij zijn voet op de juiste plaats laat hangen om een schot of pass tegen te houden. Daarnaast is ook concentratie een van zijn grote troeven, net een van de minpunten van zijn voorganger Nsoki: een begaafde speler maar in staat tot fatale foutjes voor zijn team. En als je naar zijn cijfers tegen Leverkusen ziet, merk je vanzelf wel waarom Club dan toch niet voor een vervinger ging. Kan hij dat nu ook bevestigen tegen Porto?