Abdoulaye Diaby over zijn geliefde Club Brugge: ‘Ik ben een van de spelers die hebben bijgedragen aan de terugkeer naar de top’

De Frans-Malinees bracht drie seizoenen door in het Venetië van het Noorden, nadat hij met Moeskroen zijn stempel had gedrukt op onze competitie. Nu vertoeft hij in de Verenigde Arabische Emiraten bij Al Jazira. Bij Eleven Sports blikt hij terug op zijn periode bij club.

Abdoulaye Diaby, geboren in Nanterre en opgeleid in Sedan, kwam in 2013 naar Lille OSC maar kon zich toen niet onderscheiden. De Noord-Fransen waren destijds nauw verbonden aan Excelsior Moeskroen (voor de kenners nog bekend als Royal Moeskroen Pérulwez of RMP) en Diaby werd al snel uitgeleend aan Les Hurlus.

In zijn eerste seizoen in de Pro League toonde hij zijn kwaliteiten en scoorde hij 12 rozen in 21 optredens voor een club die toen vooral vocht tegen degradatie. Hij keerde in de zomer terug naar het Stade Pierre Mauroy, maar kreeg nooit zijn kans. Michel Preud’homme, verleid door zijn kwaliteiten, probeerde hem naar Club Brugge te halen. Dat gebeurde op 1 juli 2015 toen de snelle spits het blauw-zwarte shirt aantrok in ruil voor twee miljoen euro. Het begin van een mooi avontuur.

‘Club Brugge blijft een club van het hart’, zegt Abdoulaye Diaby. ‘Ik won er in twee jaar tijd twee Belgische competitietitels en was twee keer topscorer van de club. Daar ben ik erg trots op. Ik was er heel gelukkig,’ vervolgde de Malinese international. ‘Toen ik naar het Venetië van het Noorden kwam, was de club al jaren op zoek naar een titel (sinds 2005, nvdr), dus het was ongelooflijk toen we die in 2016 behaalden. Ik denk dat ik een van de spelers was die hebben bijgedragen aan de terugkeer van Club Brugge naar de top van de Belgische competitie,’ zei de spits. ‘Vandaag is de ploeg nog beter dan in mijn tijd en dat zie je aan hun resultaten in de Champions League.’

‘We benadrukken nog steeds niet genoeg hoe goed het werk achter de schermen van Mannaert is.’

‘De club was gestructureerd toen ik aankwam, het is nu nog meer gestructureerd. We benadrukken niet genoeg het werk dat Vincent Mannaert (de CEO van Club Brugge, nvdr) achter de schermen verricht. Hij is een eerlijk persoon. Voorzitter Bart Verhaeghe investeert ook veel in de club’, legt Diaby uit. ‘Ze gaven de spelers ook de kans en de tijd om zich te uiten. De fans stimuleerden ons enorm en wanneer we thuis speelden, wisten we dat we de wedstrijd gingen winnen. Zelfs als we aan de rust met 2-0 achterstonden, wisten we dat we daarna zouden terugkomen. Als ik erover praat, voel ik die energie nog steeds,’ zegt Abdoulaye Diaby. ‘We hadden kwaliteitsspelers die beslissend waren op belangrijke momenten’

De kampioenenseizoenen hebben veel herinneringen achtergelaten voor Diaby. Zijn beste moment was naar eigen zeggen tegen Anderlecht, een ploeg waar hij later ook nog even passeerde. ‘De laatste wedstrijd van de eerste titel (in 2016) is duidelijk mijn beste herinnering in Brugge. Misschien wel de beste uit mijn carrière, want heel mijn familie was aanwezig op Jan Breydel’, zegt de Frans-Malinees. ‘We wonnen met 4-0 van Anderlecht, de grote rivaal die we van het kastje naar de muur speelden. Bovendien heb ik toen tweemaal gescoord. De energie, de sfeer in het stadion, het was ongelooflijk. En het was ook een groot succes voor Michel Preud’homme, die veel tijd en moeite had geïnvesteerd om ons daar te krijgen. Hij was het die in december van 2014 contact met mij opnam. Ik kon toen niet van Lille komen, maar hij probeerde het een paar maanden later opnieuw en de transfer werd voltooid. Wanneer een coach van die dimensie je in zijn team wil en hij je al zijn vertrouwen geeft, geef je hem alles terug,’ zei Diaby.

Hans Vanaken en Víctor Vázquez, Diaby’s favorieten uit Brugge

In drie seizoenen kende Diaby verschillende aanvalspartners. Welke zullen hem bijblijven? Hans Vanaken is de eerste naam die naar boven komt. ‘Zijn kalmte en technische rust maken van hem een speciale speler. Hij ziet alles voor iemand anders en hij maakt het verschil. Kijk maar naar zijn statistieken jaar na jaar. Het zijn vaak 10-15 doelpunten en assists per seizoen. Hij is ook heel consistent’, zegt de Malinese international, die ook twee andere spelers noemt. ‘Víctor Vázquez, met wie ik niet zo lang heb gespeeld, heeft me ook verbaasd. Hij was ook echt ongelooflijk, vooral technisch. En dan is het moeilijk om Ruud Vormer niet te noemen.’

Abdoulaye Diaby ligt tot 2023 onder contract bij Al Jazira. Zit er daarna nog een terugkeer naar België in? ‘Alles is mogelijk in het voetbal, ook al heb ik nu geen plannen. Ik doe de deur niet dicht, maar voorlopig ben ik hier gelukkig,’ zegt de spits. ‘Naar welke club zou ik dan gaan? Club Brugge of Anderlecht? Ik weet het niet,’ besluit hij lachend.