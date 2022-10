Achtste competitiezege op rij voor Racing Genk

Racing Genk heeft vrijdagavond met een man minder de openingswedstrijd van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-1 (rust: 1-1) gewonnen van KV Mechelen, dat tegen zijn eerste nederlaag aanliep onder zijn nieuwe coach Steven Defour.

KRC Genk liet de voorbije weken verbluffende resultaten noteren, maar ook KV Mechelen was onder Defour met zes op zes uit de startblokken geschoten en beide teams duwden van in de beginfase dan ook stevig het gaspedaal in. Na tien minuten leverde dat al de openingstreffer op van Daniel Munoz, die met een schuiver in de verste hoek de bezoekende doelman Gaëtan Coucke tegen zijn ex-club kansloos liet: 1-0 en Genk leek weer op een vlotte zege af te stevenen.

De bezoekers uit Mechelen waren echter niet onder de indruk van de fiere competitieleider en op het kwartier was alles te herdoen, dankzij een schitterende pegel van Rob Schoofs. Ook in de tweede helft hadden de Limburgers minder dan een kwartier nodig om opnieuw op voorsprong te klimmen. Deze keer was het aan Gerardo Arteaga om het leer binnen te duwen: 2-1, maar opnieuw bracht Genk zichzelf in moeilijkheden.

Bilal el Khannous liep net voorbij het uur immers tegen een tweede gele kaart aan, waardoor de thuisploeg nog zowat een halfuur met een man minder voort moest. Malinwa zette alles op alles, maar de beste kansen waren nog voor KRC Genk en zo maakte Joseph Paintsil er in de toegevoegde tijd nog 3-1 van, op aangeven van Trésor. Zo haalde Genk-coach Wouter Vrancken het van zijn voormalige leerling Defour in een eerste onderlinge confrontatie als coaches. In de stand verstevigt Genk zijn leidersplaats. De Limburgers tellen intussen reeds 40 punten en zetten zo druk op de eerste achtervolgers.

Antwerp volgt reeds op zeven punten en sluit zondagavond de speeldag af met de verplaatsing naar Charleroi. Club Brugge telt elf punten minder dan Genk. De landskampioen staat zaterdagavond voor een West-Vlaamse derby tegen KV Oostende. Club is dit seizoen de enige ploeg die kon winnen tegen Genk. Daarnaast lieten ze nog één gelijkspel noteren. Dat was in de Limburgse derby tegen STVV. De dertien overige wedstrijden werden allemaal gewonnen.