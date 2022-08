Ajaxtalent voor Anderlecht? Paars-wit wil Sontje Hansen naar Lotto Park halen

In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller, lijkt Anderlecht nu ook in de richting van Ajax te kijken. Paars-wit zou interesse hebben in Sontje Hansen, wiens contract eind dit seizoen afloopt. Dat meldt Voetbal International dinsdag.

Dat Anderlecht op zoek is naar aanvallende versterking voor naast Fábio Silva te plaatsen, is een publiek geheim. Voorlopig voldoen Raman en nieuwkomer Esposito niet en wordt Mario Stroeykens nog te jong geacht om week in week uit in de basis van paars-wit te staan. De laatste weken lijkt vooral Joshua Zirkzee, die vorig seizoen al op uitleenbasis van Bayern actief was in het Lotto Park, zin te hebben in een terugkeer. Alleen is een akkoord vinden met de Duitse kampioen geen eenvoudige opdracht.

Dus kijkt Anderlecht ook wat verder en daarbij botste het op Sontje Hansen, de 20-jarige spits van Jong Ajax. Volgens het Nederlandse Voetbal International zou paars-wit zijn interesse ook al kenbaar hebben gemaakt aan de Ajacieden. Hansen doorliep de meeste jeugdreeksen bij de Amsterdamse club en komt sinds 2020 ook uit voor de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde hij negen keer en gaf hij tien assists in 61 wedstrijden.

Ook Duitse interesse

Nog voor zijn debuut in de KKD steeg Hansen als een komeet naar de top. In 2019, op zijn zeventiende, maakte hij zijn debuut voor de A-ploeg van Ajax in de Nederlandse beker en even later mocht hij ook negen minuten opdraven in de Eredivisie. Maar daarna ging het bergafwaarts met de jonge Nederlander. Hij raakte geblesseerd en sukkelde later met mentale problemen terwijl zijn moeder ernstig ziek werd. Uiteindelijk kon Hansen terugvechten via de Nederlandse tweede klasse.

Eind dit seizoen loopt zijn contract af en Ajax ziet nog steeds wat in de 20-jarige aanvaller. Het begon al gesprekken voor een verlengd contract, maar in de tussentijd kwamen er enkele kapers op de kust met Anderlecht, maar ook Eintracht Frankfurt. De Duitse winnaar van de Europa League zou zich ook gemeld hebben bij de club. Ook dat belooft dus geen eenvoudige opdracht te worden voor de Brusselaars.