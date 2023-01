Al 22 verschillende trio’s: Anderlecht zoekt naar stabiliteit op het middenveld

Zowat overal op het veld zit Anderlecht in nesten, maar over de samenstelling van het middenveld brak iedere coach al meerdere malen zijn hoofd dit seizoen.

De chaos op het paars-witte middenveld, het is een van de constanten in het dramatische jaar van Anderlecht. Felice Mazzu, Robin Veldman en de huidige T1 Brian Riemer weten er maar geen vast trio neer te zetten. Aan het begin van het seizoen ging het nog goed toen Felice Mazzu met een duidelijk trio begon tegen KV Oostende en Cercle Brugge. Van de ex-coach van Union leken Majeed Ashimeru, Adrien Trebel en Yari Verschaeren het vertrouwen te krijgen. Maar van de stabiliteit die Mazzu toonde in de verdediging – daar werd nauwelijks iemand gewisseld – was daarna niets meer te zien op het middenveld.

Vanaf de Europese wedstrijd in en tegen Paide begon de coach met roteren. In de volgende 12 competitiewedstrijden koos hij zo nog voor 8 verschillende trio’s op zijn middenveld. De combinatie Ashimeru-Trebel-Verschaeren zou – niet geholpen door de blessure van Trebel – pas terugkeren onder Brian Riemer, in de 2-3-nederlaag tegen Zulte Waregem een paar weken geleden.

In totaal koos Mazzu voor 9 verschillende samenstellingen in het hart van de ploeg in 14 competitiewedstrijden. Waar Mazzu zo nu en dan nog eens een trio twee wedstrijden na elkaar aan de aftrap bracht, was dat onder zijn opvolgers echter volledig gedaan. In zijn drie wedstrijden aan het hoofd van de paars-witte hoofdmacht zette Veldman drie verschillende combinaties op het blad. En ook Riemer ging in zijn vijf wedstrijden nog geen enkel keer tweemaal op rij voor hetzelfde middenveld. Zo komen we aan 17 combinaties in 22 1A-wedstrijden. Over alle competities heen zelfs aan 22 verschillende trio’s in 34 partijen. Zo kan je geen ploeg opbouwen. Riemer weet dus wat hem te doen staat.

Te weinig youngsters

Maar wie zijn op dit moment zijn beste opties? De nieuwe Deense coach koos al het vaakst voor Verschaeren (4 keer) in zijn basisopstelling. Maar de jonge Belg blijft het moeilijk hebben om zijn wil op te leggen bij paars-wit. Zo kwam ‘de toekomst van het Belgische voetbal’ (dixit ex-bondscoach Roberto Martínez) nog maar aan 3 goals en 1 assist in de 22 wedstrijden die hij op het middenveld mocht beginnen. Meer nog, met hem op het veld won Anderlecht maar 10 matchen, slechts 45% dus.

Niet veel beter doet die andere youngster het. Kristian Arnstad kwam ook al 18 keer aan de aftrap bij Anderlecht en scoorde daarin geen enkele keer. Enkel een assist tegen Union aan het begin van het seizoen maakt zijn seizoen tot nu toe. Bovendien won Anderlecht met hem in de basis slechts 38% van zijn wedstrijden. Is Arnstad op zijn 19e eigenlijk al klaar voor dit niveau?

Wat brengt Arnstad dit Anderlecht bij? © Belga Image

Achter het duo lijkt Amadou Diawara moeite te hebben om zich te profileren als dé nummer 6 van dit Anderlecht. Dat komt mede door zijn dramatische start in het shirt van paars-wit met enkele wel erg bedenkelijke optredens meteen na zijn transfer eind augustus. Ook hij komt nog maar aan één goal, al is hij vooral verdedigend ingesteld, en verloor maar liefst 70% van de wedstrijden waaraan hij begon bij de Brusselse club. De ex-speler van AS Roma kan je op dit moment niet bepaald een geluksbrenger noemen.

Terug naar Refaelov en Trebel?

Sportief CEO Jesper Fredberg weet waarvoor hij staat op de transfermarkt. Een nieuwe middenvelder is cruciaal, maar dat is ook een nieuwe spits en linksachter. En het geld groeit momenteel allesbehalve op de rug van de club, al krijgt het wel een beetje ademruimte na het vertrek van Julien Duranville naar Dortmund voor minstens 12 miljoen euro.

Om een snelle verandering te bewerkstellingen op het middenveld, zou Anderlecht misschien nog eens moeten kijken naar zijn oudjes. Adrien Trebel won bijvoorbeeld 60% van zijn wedstrijden in de basis bij paars-wit (6 op 10) en lijkt voorlopig voor rust te zorgen in de rug van de twee youngsters op het middenveld. En dan heb je ook nog Lior Refaelov die binnenkort terugkeert uit blessure. Hij kan de beste statistieken op tafel leggen met 4 goals en 2 assists in de 10 wedstrijden die hij begon als een deel van het middenveldtrio. Maar zoals al vaak genoeg benadrukt werd, wil Anderlecht eigenlijk van het duo af. Ze zijn te oud en kosten te veel. We wensen Fredberg alvast veel geluk in de zoektocht naar een goedkoper en beter alternatief.