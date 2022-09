Anderlecht blijft met debuterende Vertonghen steken op gelijkspel tegen OHL

Anderlecht heeft zondagmiddag op de zevende speeldag in de hoogste voetbalklasse 2-2 gelijkgespeeld tegen Oud-Heverlee Leuven. In het klassement schiet paarswit na een 1 op 9 weinig op met het punt.

Bij Anderlecht startte topaanwinst Jan Vertonghen op de bank. Amadou Diawara, een andere nieuwkomer, kreeg van Felice Mazzu wel een basisplaats. Verschaeren, Amuzu, Arnstad en Stroeykens ontbraken door een maagvirus. OHL kwam in het zonovergoten Lotto Park na negentien minuten op voorsprong via Jon Dagur Thorsteinsson. De IJslander controleerde een verre bal met de borst en vloerde Van Crombrugge met een knappe volley in de draai. Een gevleide stand voor de bezoekers want Anderlecht had in de openingsfase een rist kansen, maar miste efficiëntie voor doel.

Na de Leuvense goal zakte het tempo en slaagde Anderlecht er tegen een goed georganiseerd OHL nauwelijks nog in kansen te creëren. De ploeg van Marc Brys mocht zo met een voorsprong de rust in.

Na de pauze ging Anderlecht op zoek naar de gelijkmaker. Mazzu rekende daarbij op recordinternational Vertonghen, die in de 55e minuut Hannes Delcroix kwam vervangen en zo voor het eerst zijn opwachting maakte in het shirt van de Brusselaars. Tien minuten later gooide Mazzu ook de pas zestienjarige debutant Julian Duranville in de strijd en die bedankte zijn coach met een knappe goal. Hij zorgde met een fraaie plaatsbal voor de 1-1.

Lang kon de thuisaanhang evenwel niet juichen want amper drie minuten later, in de 74e minuut, zorgde Musa Tamari voor een tweede Leuvense treffer. Hij werkte beheerst af na gestuntel van Diawara. Anderlecht gaf evenwel niet af en vijf minuten voor affluiten tekende Fabio Silva met zijn vierde competitietreffer voor het 2-2 gelijkspel.

Anderlecht blijft zo wel achter met een povere 1 op 9. In het klassement staat de recordkampioen met 10 punten voorlopig gedeeld zesde, OHL is vierde met 13 punten.

Later op de dag staan nog drie wedstrijden op het programma in 1A: Antwerp/Westerlo (16u), Charleroi/Gent (18u30) en Zulte Waregem/Union (21u).