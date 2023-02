Anderlecht distantieert zich van artikel in Humo: ‘Staat haaks op realiteit’

Anderlecht heeft in een persbericht gereageerd op het artikel over de club in weekblad Humo, dat dinsdag verscheen. Paars-wit gaat niet akkoord met het ‘eenzijdig beeld’ dat wordt geschetst van de club.

‘RSC Anderlecht wenst zich te distantiëren van het eenzijdig beeld dat op basis van selectieve en anonieme bronnen wordt geschetst van het beleid’, zo klonk het. ‘Het artikel bevat onwaarheden en de club is verontwaardigd over het gebruik van termen als nazi en psychopaten. Het beeld van een club die op drift is en van een hoofdeigenaar die de club wil verkopen staat haaks op de realiteit van vandaag.

‘Het huidig management draagt transparant bestuur hoog in het vaandel en wenst met de nodige rust en sereniteit verder te bouwen aan de toekomst’, eindigde het statement.

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute en voormalig CEO Peter Verbeke werden dinsdag met de grond gelijk gemaakt in een artikel in Humo. Het weekblad sprak onder meer over hun verloning, hun manier van werken en het grote personeelsverloop van de voorbije jaren bij de club.

Zo zou Wouter Vandenhaute jaarlijks 500.000 euro factureren aan de club met zijn vennotschap Huppeldepup NV. Vandenhaute en Verbeke, die jaarlijks 550.000 euro verdiende en door ex-medewerkers “le petit nazi” zou worden genoemd, zouden bij restaurantbezoeken ook bedragen tot 2.000 euro uitgeven, op kosten van de club. Een voormalige medewerker noemde het duo ook “twee psychopaten”.

De prestigieuze transfer van Rode Duivel Jan Vertonghen kwam ook aan bod. Medewerkers zouden voorzitter Vandenhaute gewaarschuwd hebben de grootverdiener niet aan te trekken, maar die legde het advies naast zich neer. Opleidingshoofd Jean Kindermans zou zijn C4 gekregen hebben omdat hij weigerde samen te werken met Verbeke.