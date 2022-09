‘Anderlecht moet zich op alle niveaus beraden’

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend.

Anderlecht zit na de pijnlijke nederlaag in Westerlo nog maar eens in een crisis.

Sys: ‘Ik vraag me af of ze op bestuursniveau wel eens nadenken over hun verantwoordelijkheid in de huidige situatie. Vincent Kompany kreeg heel veel krediet omdat ze lang geloofden in Het Proces waarmee hij bezig was. Felice Mazzu moest die mentaliteit en gretigheid in de ploeg brengen waarmee hij Union naar zijn hand zette. Nu zegt Mazzu dat er geen probleem is van kwaliteit maar van maturiteit.’

‘Maar waarom is er geen maturiteit? Is daar in de spelersgroep onvoldoende voor gezorgd? Hoe moet je de transferpolitiek van nu en de afgelopen jaren beoordelen? Anderlecht moet zich echt op alle niveaus beraden en het is niet door Jan Vertonghen aan te trekken dat je plots voor een andere wind gaat zorgen.’

‘Dat er bij Anderlecht te weinig mentaliteit en vechtlust is, is geen nieuw verhaal. Het viel de afgelopen jaren geregeld te horen. Maar wat is daar dus aan gedaan? Het volstaat niet om een nieuwe trainer binnen te halen die met een ander systeem en met meer realistisch voetbal succesvol wil zijn. Want steeds weer drijven dezelfde mankementen boven: spelers die het te gemakkelijk opnemen en met zichzelf bezig zijn. Er is te vaak geen groepsgevoel, het lijkt wel ingebakken te zitten in de cultuur van de club. En dan kan je als trainer wel roepen dat je hard gaat werken, maar hoe keer je zoiets om? Het zit allemaal veel dieper.’

Intussen blijft Antwerp winnen en KRC Genk bekoren.

Sys: ‘Antwerp doet het met klinisch voetbal, zoals nu ook op Cercle Brugge. Het werkt aan 100 procent af. Mark van Bommel hamerde er ook nu op dat het voetbal beter moet. Maar intussen heb je dus wel 24 op 24 en is er met Toby Alderweireld duidelijk een toptransfer gedaan. Hij brengt rust in de verdediging. Rode Duivels die in het buitenland uit de picture zijn of niet meer aan spelen toe komen, zoals Jan Vertonghen, lijken naar hier te willen terugkeren om er zeker nog op het WK bij te zijn. In het geval van Alderweireld moet daar niet meer aan getwijfeld worden.’

‘KRC Genk speelt op dit moment het meest frivole voetbal. Snelheid, techniek, beweging, flexibiliteit, het zit allemaal in de ploeg. En Wouter Vrancken is zich als trainer duidelijk en in alle rust aan het profileren. Terwijl er toch steunpilaren zijn vertrokken: Thorstvedt, Lucumí, Ito, Bongonda ook en na een paar weken de teruggekeerde Dessers. Maar zo kan je ook putten uit je eigen jeugdreservoir. Als je ziet hoe El Khannouss, amper achttien jaar, nu loopt te voetballen. Vorig seizoen speelde hij één competitiematch.’

OH Leuven staat verassend op de vierde plaats.

Sys: ‘Terwijl ze dus veertien nieuwe spelers kochten en hun selectiegroep bestaat uit een smeltkroes van culturen. En terwijl er heel lang moest worden gewacht op versterkingen. Maar er zit veel mentale kracht in de ploeg en ze staan fysiek heel sterk. Dat is de verdienste van Marc Brys, de hardste trainer van onze competitie. Spelers sakkeren wel eens over zijn oefenstof, maar het rendeert wel. En je ziet bij OHL wat bij Anderlecht ontbreekt: een zeer hechte groep die voor elkaar door het vuur gaat.’