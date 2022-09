Anderlecht tankt vertrouwen tegen Kortrijk (4-1)

RSC Anderlecht heeft zondag thuis met 4-1 gewonnen van KV Kortrijk op de negende speeldag van de Jupiler Pro League. De stilstaande fases met Rafaelov en het eerste doelpunt van Jan Vertonghen geven vertrouwen aan Anderlecht, dat in een moeilijke fase zit. In de stand klimt RSCA naar plaats acht (13 punten), Kortrijk staat veertiende (7 punten).

Met slechts 10 punten uit acht wedstrijden kon Mazzu zich thuis in het Lotto Park geen misstap veroorloven tegen Kortrijk. In de laatste vier wedstrijden werd drie keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Kortrijk, dat onder trainer Adnan Custovic aanvankelijk wel won op Eupen, maar vorige week verloor van KV Mechelen, kon elk punt gebruiken voor de strijd in de degradatiezone. De wedstrijd begon met een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden clublegende Michel Verschueren. Het openingskwartier verliep zonder doelgevaar.

Eerste wapenfeit was een blessure bij Francis Amuzu, die vervangen werd door het piepjonge talent Julien Duranville. Yari Verschaeren brak vervolgens de ban voor RSCA. Een voorzet van Debast werd teruggekopt door Murillo. Verschaeren liet de kans niet liggen voor paars-wit (1-0, 27.). Kortijk probeerde iets terug te doen via Lamkel Ze, die zich op links kon doorzetten. Sych kon zijn voorzet op doel verwerken, maar Hoedt zat er nog tussen (41.). Net voor rust scoorde Anderlecht bijna de 2-0, maar het schot van Arnstad ging naast, nadat Panamees Murillo de achterlijn had gehaald (44.). Anderlecht kwam scherper uit de kleedkamer.

De Portugese goalgetter Fabio Silva probeerde het meteen vanuit een scherpe hoek, maar Marko Ilic stond paraat (47.). Daarna volgde een salvo van succesvolle stilstaande fases. Een hoekschop van Rafael kwam erg scherp voor doel. De Ghanees Majeed Ashimeru kon het doorkoppen van opnieuw Murillo benutten (59.). Wedstrijd gespeeld, dacht heel het stadion. Maar nog geen drie minuten later wordt een hoekschop van Kortrijk slecht weggewerkt door Hoedt, via de net ingevallen Selemani viel de bal in doel (62., 1-2). Enkele minuten later krijgt de Brusselaars een vrije trap op enkele meter van het strafschopgebied.

Rafaelov schilderde de bal op het hoofd van Jan Vertonghen, die zijn eerste doelpunt maakte voor Anderlecht (64.). Na een snelle omschakeling van Anderlecht vond Ashimeru zijn ploegmaat Rafaelov op rechts. Die dook over een Kortrijk’s been. Geen strafschop volgens scheidsrechter Verboom, maar de VAR corrigeerde. Rafaelov zette de penalty feilloos om (73., 4-1). Mazzu kan met zijn team de komende weken weer naar boven kijken.