Anderlechtcoach Brian Riemer: ‘Ik ben geen fan van het woord proces’

De nieuwe coach van Anderlecht gaf een groot interview onze collega’s van Eleven voor het programma ‘The Bench’. Een half uur lang sprak hij over verschillende onderwerpen, zoals zijn inspiratiebronnen of wat hij met paars-wit wil bereiken. ‘Ik kan geen titels beloven, maar ik kan wel zeggen dat we de komende jaren competitief zullen zijn als we de dingen goed doen.’

Tot voor kort was Brian Riemer een nobele onbekende in de (Belgische) voetbalwereld. De Deen werkte als assistent onder landgenoot Thomas Frank bij Premier Leagueclub Brentford. Daar zat Riemer naar eigen zeggen erg goed. ‘Ik zat al vier jaar bij Brentford en ik zag me eerlijk gezegd niet vertrekken bij de club. Eerder had ik al verschillende aanbiedingen gekregen om hoofdtrainer te worden, maar ik zag me die stap niet zetten. Ik was dus echt niet op zoek naar ander werk of het moest al een erg goeie job zijn.’

Het telefoontje van zijn manager die vertelde dat Anderlecht interesse had om hem als T1 aan te stellen, veranderde echter alles. ‘Ik sliep er een nachtje over, maar de volgende ochtend wist ik al zeker: ik kan dit niet weigeren. Dat was de perfecte stap voor mij. Het klopte volledig. Deze ploeg heeft alles om terug naar de top te gaan. Het project is dan ook erg belangrijk voor mij. Ik hou ervan om iets op te bouwen.’

‘Ik had moeite om Brentford te verlaten’, gaat de Deen verder. ‘Tijdens het WK was ik op vakantie in Denemarken en ze belden me 25 keer per dag. Soms leek het te gaan lukken, dan weer niet… Ik herinner me ook het eerste contact met Anderlecht met iemand anders dan Jesper Fredberg. Wouter Vandenhaute belde me en overtuigde me volledig. Hij stelde me echt gerust. Daarna lunchte ik nog een paar uur met hem en was ik nog enthousiaster.

Prijzen

Na zes weken voelt de Deen zich (zeer) goed in zijn nieuwe omgeving. ‘Nu heb ik het gevoel dat de spelers mijn ideeën beginnen op te pikken. De drive om dit nog goed te maken is groot bij iedereen. Die sfeer voel ik.’

Tot nu toe zijn de sportieve resultaten echter niet om over naar huis te schrijven. Wanneer denkt hij Anderlecht terug op de rails te krijgen? ‘Ik hou niet van het woord proces. Ik had al de indruk een beetje mijn stijl te herkennen in de eerste wedstrijd tegen Genk in de beker. Ik weet dat er dips zullen zijn en het is niet voor niets dat we slechts 10e, 11e of 12e staan in het klassement. Het zal zeker een paar maanden duren. Ik moet daar eerlijk in zijn, want als ik zou zeggen dat alles meteen goed zou komen, zou ik liegen. We gaan natuurlijk ook niet achterover leunen en wachten.

‘Ik kan niet beloven dat RSC Anderlecht de komende drie seizoenen kampioen wordt. Ik kan alleen maar beloven dat we zullen concurreren om de prijzen als we alles goed doen. Het is aan ons om nu de juiste beslissingen te nemen om de dingen in die richting te krijgen’, besluit Riemer.

Bekijk het volledige interview met de nieuwe Anderlechtcoach op de website van Eleven of in de app.