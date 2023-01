Anouar Ait El Hadj verlaat Anderlecht voor KRC Genk

In de Cegeka Arena ondertekende de twintigjarige aanvallende middenvelder een contract voor 4,5 seizoenen.

De Belgische belofteninternational speelde in totaal tien jaar in Anderlechtkleuren. Hij doorliep op Neerpede de jeugdreeksen met onder meer Marco Kana en Jérémy Doku, om vervolgens in 2019 in het eerste elftal te debuteren. In totaal kwam hij tot 75 duels voor paars-wit, daarin was hij goed voor zeven doelpunten en een assist.

In het huidige seizoen kwam hij slechts tot een handvol minuten bij de hoofdmacht. ‘Dit is een erg moeilijke beslissing’, klinkt het bij de middenvelder. ‘Ik kwam hier binnen als kleine jongen en ze hebben hier van mij een man gemaakt. Alle coaches, de staf, alle spelers… Ik ben Anderlecht zo dankbaar voor alles wat het mij gegeven heeft. Anderlecht is de club van mijn hart. Maar ik denk dat het nu de beste keuze is om aan een nieuwe uitdaging te beginnen in een andere omgeving.’

In Genk zien ze de Belgisch-Marokkaanse youngster alvast graag komen. ‘Anouar past perfect in onze filosofie en verpersoonlijkt het attractief voetbal dat we hier willen brengen. Ik kijk ernaar uit om hem aan de groep toe te voegen’, aldus coach Wouter Vrancken.