Antwerp blijft foutloos na nipte en omstreden zege op AA Gent

Antwerp heeft de topper van de zesde speeldag in de Jupiler Pro League op bezoek bij AA Gent met 1-2 gewonnen. Met 15 op 15 blijft Antwerp foutloos in de competitie.

Bij de rust stond de eindstand reeds op het scorebord in de Ghelamco Arena.

In de stand komt Antwerp helemaal bovenaan op gelijke hoogte van KRC Genk, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. Landskampioen Club Brugge volgt op de derde plaats met 13 op 18.

AA Gent hangt met 8 op 15 in de middenmoot, maar heeft net als de Antwerpenaren nog een wedstrijd minder op de teller.

Drie penalty’s

Zoals al te vaak was het de videoref die de hoofdrol moest krijgen in een Belgisch competitieduel, waarin voor de rust liefst drie strafschoppen gefloten werden. De Gentenaars hadden redenen om te klagen, want twee keer werd hun strafschop geannuleerd na tussenkomst van de VAR.

In het begin van de wedstrijd leverde dat hen wel het openingsdoelpunt op. Een strafschop kwam er niet, omdat de VAR oordeelde dat Dinis Almeida net buiten de zestien handspel gepleegd had, maar de daaropvolgende vrije trap werd door Sven Kums via het been van Sam Vines tegen de netten geschoven: 1-0.

Niet eens vijf minuten later was alles te herdoen, na de gelijkmaker van Vincent Janssen, zijn eerste treffer in het Antwerp-shirt. De Nederlandse international werkte koelbloedig af, na enkele momenten van zinsverbijstering van de Gentse verdediging, die liefst vijf duels op rij verloor: 1-1.

In tegenstelling tot de thuisploeg kreeg The Great Old op aangeven van de VAR wel een strafschop, na een vermeende overtreding van Vadis Odjidja op Pacho. Topschutter Michael Frey laat dergelijke kansen niet liggen en nog voor het halfuur was er al drie keer gescoord in de Ghelamco Arena van eigenaar Paul Gheysens.

Niet veel later wees Laforge weer naar de stip voor een penalty voor de thuisploeg, maar alweer kwam de VAR tussenbeide. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck dacht er het zijne van en kreeg na de pauze nog geel voor protest.

In die tweede helft had Antwerp niet al te veel moeite om de krappe voorsprong vast te houden. Gescoord werd er niet meer en zo was de vijfde Antwerpse zege op rij een feit.

Brusselse derby

Later op zondagnamiddag gaat Standard op bezoek bij KV Kortrijk, een duel in de kelder van het klassement.

In de vooravond is er de Brusselse derby tussen vicekampioen Union en RSC Anderlecht, oftewel de terugkeer van Felice Mazzu naar het Dudenpark, waar hij de voorbije seizoenen de successen aan elkaar reeg.

De zesde speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen promovendus Westerlo en Eupen, de voorlaatste in de stand.