Antwerp blijft foutloos na vlotte thuiszege tegen Westerlo

Competitieleider Antwerp heeft zondagnamiddag op de zevende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 (rust: 1-0) gewonnen van promovendus Westerlo.

Het was de Nederlandse aanwinst Vincent Janssen die The Great Old net voorbij het halfuur van op de stip op voorsprong trapte, na een strafschopovertreding van Maxim De Cuyper op Jurgen Ekkelenkamp. Voor de Oranje-international was het de vierde competitietreffer van het seizoen. Na een aardige start onderging Westerlo op de Bosuil de wet van de sterkste en na vijf minuten in de tweede helft was het over en uit voor de bezoekers.

Via nieuwkomer Calvin Stengs, meteen in de basis, en een bedrijvige Ekkelenkamp kwam het leer voor de voeten van Koji Miyoshi, die de 2-0 niet liet liggen. De voor Stengs ingevallen Anthony Valencia maakte er in het slot nog 3-0 van. Voor Antwerp was het reeds de zevende competitiezege op rij, een evenaring van het 92-jarige record uit 1930.

De Antwerpenaren staan als enige eersteklasser nog met het maximum van de punten achter hun naam. Racing Genk en Club Brugge volgen op de gedeelde tweede plaats met zestien punten, vijf minder dan de leider. De Genkenaars lieten deze speeldag in eigen huis punten liggen in de Limburgse derby tegen STVV (0-0), Club Brugge opende vrijdagavond de speeldag met een 4-0 zege in de Brugse derby tegen Cercle, komend weekend de tegenstander van Antwerp.