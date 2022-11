Antwerp en Anderlecht spelen gelijk, Vertonghen startte niet na kwetsuur tijdens opwarming

Antwerp en Anderlecht hebben zondag op de Bosuil 0-0 gelijkgespeeld op de 16e speeldag in de Jupiler Pro League. In het klassement schieten beide teams weinig op met de brilscore. Ook Union en Westerlo speelden gelijk: 1-1.

Tijdens de opwarming viel Anderlecht-verdediger Jan Vertonghen geblesseerd uit. De 35-jarige Rode Duivel voelde iets tijdens de opwarming en vertrok vervolgens uit voorzorg naar de kleedkamer. Over twee weken begint het WK in Qatar. Moussa N’Diaye kwam als vervanger in de ploeg. Verder mocht middenvelder Théo Leoni voor het eerst in de basis starten bij paars-wit.

Na een pover wedstrijdbegin dwong Balikwisha Anderlecht-doelman Van Crombrugge in de 38e minuut tot een knappe redding. Even later ging een afgeweken schot van Yusuf maar net naast het doel van de bezoekers.

Antwerp kwam opzetten in de tweede helft, maar het ontbrak The Great Old aan finesse. Amuzu kreeg een duwtje van Bataille toen hij alleen richting Antwerp-doelman Butez trok, maar er volgde geen strafschop. Bij Anderlecht mocht Adrien Trebel invallen, de eerste speelminuten van de Fransman sinds eind augustus. In het slot kwamen de Brusselaars nog goed weg. De ingevallen Valencia dreigde, Van Crombrugge maakte zijn schot onschadelijk. In de herneming trapte Bataille de bal via Debast op de paal.

Na 7 op 21 blijft Antwerp met 34 punten tweede in de stand. De ploeg van Mark van Bommel ziet de achterstand op leider Racing Genk (43 punten) uitlopen tot 9 punten. De Limburgers waren vrijdag met 4-1 te sterk voor Charleroi. Anderlecht is pas elfde met 20 punten.

Union op de valreep

Union Sint-Gillis sleepte zondagnamiddag in het eigen Dudenpark in blessuretijd een punt uit de brand tegen Westerlo: 1-1.

De vicekampioen breidt zijn ongeslagen reeks uit tot acht competitiewedstrijden (zes zeges en twee draws) en komt met 33 punten op de derde plaats. Westerlo vat post op de zevende plaats met 23 punten.

In een eerste helft zonder al te veel kansen waren het de Kemphanen die zich vlak voor rust op voorsprong hesen. Lyle Foster (45.) kon doorstomen op links en klopte Anthony Moris met een lage schuiver via de binnenkant van de paal. Vroeg na de pauze moest Lazare Amani redding brengen op de lijn om een dubbele achterstand te voorkomen. Unionisten Cameron Puertas en Simon Adingra vielen in na ruim en uur en forceerden samen ei zo na de gelijkmaker. Adingra besloot op aangeven van Puertas echter centimeters naast. Het doorzettingsvermogen van de Unionisten werd finaal beloond toen Gustaf Nilsson (90.+3) de gelijkmaker in doel liep.