Antwerp gaat met billen bloot op Standard en moet leiding aan Genk laten

Antwerp is zondagnamiddag tijdens de twaalfde speelronde van de Jupiler Pro League met de billen bloot gegaan op het terrein van Standard: een verschroeiende start van de Luikenaars resulteerde in 3-0.

De Great Old (30 ptn.) moet door de smadelijke nederlaag de leidersplaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse aan Racing Genk (31 ptn.) laten, terwijl de Rouches zich momenteel met 22 punten tussen Club Brugge en Union Sint-Gillis op een gedeelde derde plaats nestelen.

Driedubbele voorsprong

Standard had na amper negen minuten spelen al een driedubbele voorsprong te pakken: William Balikwisha (2.) tikte de openingstreffer binnen na knap voorbereidend werk van Aron Donnum, Denis Dragus (4.) rolde de bezoekende defensie op en besloot loepzuiver in de rechterbovenhoek, en de 17-jarige Cihan Canak (9.) werkte puik overhoeks af na samenspel met Brighton-huurling Steven Alzate.

Het beste wat Antwerp in de eerste helft als tegenprestatie op de mat bracht, was een achterwaartse kopbal van Toby Alderweireld na ruim een kwartier, die afgeweerd werd door Arnaud Bodart. Mark van Bommel greep meteen nadien in door Sam Vines naar de kant te halen voor ervaren rot Ritchie De Laet. De wedstrijd kabbelde vervolgens naar het rustsignaal. Op slag van rust lieten de Antwerp-fans zich nog negatief opmerken door een vuurpijl op het veld te gooien.

Weinig zoden aan de dijk

Tijdens de pauze bleven ook Jelle Bataille en Jurgen Ekkelenkamp in de Antwerpse kleedkamer voor Radja Nainggolan en Calvin Stengs. Veel zoden aan de dijk bracht dat evenwel niet, aangezien een tegendoelpunt nooit echt in de lucht hing en de ruststand bijgevolg ook de eindstand werd.

Later op de dag staan er nog drie ontmoetingen op het programma in de Belgische hoogste voetbalafdeling. AA Gent probeert om 16 uur de punten thuis te houden tegen KV Mechelen, om 18u30 is het uitkijken naar RSC Anderlecht tegen Club Brugge, en KV Oostende en Union Sint-Gillis trekken aan zee een streep onder de speeldag om 21 uur.