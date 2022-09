‘Antwerp had al lang dé nummer één kunnen zijn’

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit.

21 op 21: Antwerp blijft maar doorgaan.

Jacques Sys: ‘En niet altijd met overrompelend voetbal. Maar ze zijn wel zeer efficiënt. En er zijn in een wedstrijd wel momenten dat er heel goed wordt gevoetbald: met snelheid en techniek. Wat dat betreft merk je toch de stempel van een Nederlandse trainer terwijl daar aanvankelijk toch wat twijfels over waren. Ik heb het gevoel dat Mark van Bommel heel helder is in zijn communicatie en de spelers meekrijgt in zijn verhaal. En dat hij ook heel flexibel is in zijn aanpak.’

‘Voor het Belgisch voetbal zou het niet slecht zijn als Antwerp kampioen wordt. Het is een club met veel mogelijkheden waarin in het verleden te veel verkeerde beslissingen werden genomen en er geen stabiliteit zat in het beleid. Vijftien trainers de laatste twaalf jaar, het zegt veel. Altijd maar weer fundamenten afbreken en nieuwe hoekstenen leggen. Het doet me denken aan een verhaal van lang geleden toen de eminente George Kessler daar in de tweede helft van de jaren 90 voor de tweede keer trainer was. Hij wilde daar toen een nieuw stadion laten bouwen haar het model van de AmsterdamArena, met een capaciteit van 32.000 plaatsen. De grond die de club bezat volstond toen als financieel tegengewicht. Kessler had alles goed becijferd, hij sprak van een pilootproject, maar de toenmalige voorzitter Eddy Wauters durfde het niet aan. Anders, zou Kessler altijd beweren, was Antwerp nu de nummer 1 van België geweest, de rijkste club van het land.’

Club Brugge lijkt klaar voor de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen: 4-0 tegen Cercle.

Sys: ‘Al was die score wel zwaar overdreven. Ze hadden het een uur moeilijk met de pressing van Cercle die hun manier van voetballen wel niet konden aanhouden. Ook al niet omdat er met de naar Glasgow Rangers vertrokken Rabbi Matondo een belangrijke schakel wordt gemist. Dat is op dit moment een beetje het probleem van Cercle.’

‘De wedstrijd tegen Bayer Leverkusen wordt wel een graadmeter. Bayer worstelt met een crisis, drie op vijftien in de Bundesliga, dat is ver onder de verwachtingen. Maar het blijft een goede ploeg, met voorin veel snelheid. Bovendien: Club speelt nog niet het voetbal dat Carl Hoefkens wil. Maar dat komt wel als je ziet hoeveel mogelijkheden er zijn en wie er voorlopig niet in de ploeg staat. Het komt er alleen op aan het juiste elftal en de juiste balans te vinden. En iedereen tevreden te houden.’

Zulte Waregem lijkt onder Mbaye Leye geen stap vooruit te zetten: ze staan voorlaatste.

Sys: ‘Terwijl er nu in vergelijking met vorig seizoen wel een blok staat. En de ploeg ook fysiek sterk is. Er wordt ook niet slecht gevoetbald, alleen kampt Essevee een beetje met hetzelfde probleem als Cercle: ze missen veel kansen. De spelers staan achter Leye die zeer veeleisend is, maar de vraag is natuurlijk of dat blijft duren als de resultaten slecht blijven. Allicht wordt er in laatste instantie op de transfermarkt nog iets gedaan, al baadt Zulte Waregem niet bepaald in het geld. Zoals deze zomer bleek: de spelers die werden aangekocht zijn nobele onbekenden.’