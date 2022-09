Antwerp trekt negende zege over de streep tegen verdienstelijk Seraing

Antwerp heeft op de negende speeldag in de Jupiler Pro League een vervolg gebreid aan zijn perfecte rapport. Ondanks een vroege dubbele voorsprong werd het wel nog spannend tegen laagvlieger Seraing. De leider had uiteindelijk genoeg aan doelpunten van Toby Alderweireld (7.) en Vincent Janssens (20.) voor de 2-1-zege.

Antwerp begon fors aan de partij en leek de bezoekers uit Luik te gaan oppeuzelen. Bij de eerste hoekschop van de wedstrijd was het meteen raak. Terwijl Toby Alderweireld (7.) op de vorige speeldag tegen Cercle Brugge nog voor het laatste doelpunt van de partij zorgde, nam hij tegen Seraing de openingstreffer voor zijn rekening. Zijn buffelstoot was onhoudbaar voor doelman Guillaume Dietsch. Antwerp bleef op het gaspedaal staan en maakte er, met wat geluk, snel 2-0 van. Een schot van Pieter Gerkens belandde via de hak van spits Vincent Janssens (20.) in het Luikse doel. Als een duiveltje uit een doosje lukte Seraing vlak voor de rust zowaar de aansluitingstreffer. Een voorzet vanop de linkerflank belandde via Marius Mouandilmadji in de voeten van Antoine Bernier (43.), die via de verste paal de 2-1 scoorde.

Het doelpunt van Seraing bleek een deuk in het vertrouwen en voetballend vermogen van Antwerp, dat zijn motor in de tweede helft met moeite op gang kreeg. Antwerp vond zijn niveau uit de eerste periode niet terug en met slechts een doelpunt verschil bleef het spannend op de Bosuil. The Great Old kwam defensief niet meer in de problemen, maar scoren lukte niet meer. Een kwartier voor tijd probeerde trainer Mark Van Bommel zijn ploeg te reanimeren met een driedubbele wissel, maar ook die bleek tevergeefs. Antwerp hield zijn voorsprong vast en trok zijn negende opeenvolgende seizoenszege met meer moeite dan verhoopt over de streep.

Antwerp blijft foutloos in het huidige voetbalseizoen en staat met 27/27 eenzaam aan kop. Club Brugge volgt op de tweede plek met 19 punten. Blauw-zwart komt zondag in actie op verplaatsing bij Standard.