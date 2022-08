Antwerp walst over Union en blijft perfect: 4-2

Antwerp heeft woensdagavond zijn uitgestelde confrontatie tegen Union op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League overtuigend met 4-2 gewonnen. The Great Old telde de vicekampioen, die met zijn negen eindigde, met vier doelpunten voor de rust al vroeg in de wedstrijd uit.

Tegen een verschroeiend tempo begonnen Antwerp en Union aan hun wedstrijd. Union duwde vanaf het eerste fluitsignaal stevig op het gaspedaal, maar kreeg tegen de gang van zaken in het eerste doelpunt te verwerken. Christian Burgess dribbelde zich vast in de verdediging en gunde Antwerp een goede counterkans, die niet door een Antwerpenaar, maar wel door Bart Nieuwkoop (8e) in eigen doel werd verwerkt. Even later gunde Union de thuisploeg een dubbele voorsprong. Siebe Van der Heyden liet zich te makkelijk de kaas van het brood eten door spits Vincent Janssen (15.), die zich goed doorzette en de 2-0 voorbij een balende Anthony Moris trapte.

Eerste rood

Even later zette Van der Heyden (22.) zijn foutje recht, door de Antwerpse voorsprong te halveren met een kopbaldoelpunt op een hoekschop. De winstkansen van de Brusselse bezoekers kregen echter een fikse knauw toen middenvelder Amani Lazare nog voor de rust met rood door de VAR bestraft werd, na een stevige fout op Antwerp-middenvelder Alhassan Yusuf. Antwerp rook bloed en scoorde na een prachtige aanval over verschillende stations de 3-1. Linksachter Sam Vines (42.) werd goed diep gestuurd door nieuwkomer Jurgen Ekkelenkamp en schoof het leer beheerst voorbij Moris.

In de absolute slotfase van de eerste helft telde de thuisploeg zijn bezoekers helemaal uit. Dante Vanzeir ging een handje toesteken in de defensie, maar deed meer kwaad dan goed. In zijn eigen strafschopgebied liep hij ongelukkig op de hakken van Jelle Bataille, die tegen de mat ging en een strafschop afdwong. Vincent Janssen (45.+3) zorgde voor de 4-1 met zijn tweede van de avond.

Tweede rood in ijltempo

Union toonde zich in de tweede helft niet meer bij machte om de achterstand nog te dichten. Met een knap doelpunt van Dennis Eckert (71.) milderde het wel nog de Antwerpse voorsprong. Union-invaller Oussama El Azzouzi zorgde in het laatste kwart van de wedstrijd nog voor een opmerkelijk moment. De 21-jarige Nederlander gaf zijn invalbeurt kleur met twee gele kaarten en mocht acht minuten na zijn intrede alweer beschikken.

Door de overwinning blijft Royal Antwerp alleen op kop in de stand. The Great Old kan pronken met een perfect rapport: 18 op 18. Union blijft met 10 punten steken op plaats vijf.

Donderdag halen RSC Anderlecht en AA Gent hun wedstrijd van de vijfde speeldag in. De wedstrijd wordt om 20u30 in het Lotto Park op gang getrapt.