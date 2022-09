Antwerp wint bij Cercle, start seizoen met 8 zeges

Antwerp heeft zondag clubgeschiedenis geschreven. De Great Old pakte op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League ook haar achtste overwinning. Het won met 0-2 bij Cercle Brugge. Nooit eerder begon het stamnummer één het seizoen in de hoogste klasse met 24 op 24.

Vincent Janssen (6.) en Toby Alderweireld (68.) zorgden voor de goals in het Jan Breydelstadion.

De partij kon niet beter beginnen voor Antwerp. De Nederlander Vincent Janssen bracht de Great Old, op aangeven van landgenoot Jurgen Ekkelenkamp, na zes minuten op voorsprong.

De bezoekers lieten vervolgens Cercle het spel domineren. De Vereniging had echter moeite om kansen te creëren. Verder dan een gevaarlijke vrijschop van Dino Hotic kwam groen-zwart niet. Antwerp-doelman Jean Butez bokste de bal uit zijn doel.

Na de pauze behield Antwerp de controle. Toby Alderweireld knikte na 68 minuten na een hoekschop van Radja Nainggolan de 0-2 op het bord. Cercle kwam niet verder dan een kopbal van Kevin Denkey.

Van een slotoffensief kwam tegen een goed georganiseerd Antwerp niets in huis. Het bleef 0-2.

Antwerp heeft met het maximum van 24 punten de koppositie stevig in handen in de Jupiler Pro League. Club Brugge telt als eerste achtervolger vijf punten minder. Genk kan later op de avond nog naast de landskampioen komen, als het wint bij Union. Cercle Brugge blijft door de nederlaag achttiende en laatste, met vijf punten. Eerder zondag bezorgde Westerlo Anderlecht een nieuwe kater (2-1). Union-Genk (om 18u30) en Gent-Zulte Waregem (om 21u) zijn de afsluiters van de achtste speeldag.