Antwerp wint makkelijk met 3-0 van Oostende 

Antwerp heeft donderdag op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League makkelijk met 3-0 gewonnen van KV Oostende.

Ritchie De Laet (3.), Jurgen Ekkelenkamp (52.) en Michael Frey (79.) zorgden voor de Antwerpse goals. Het is voor de Great Old de zevende thuiszege op een rij in de Jupiler Pro League. Antwerp komt met 33/39 in de tussenstand terug tot op een punt van leider Genk. Oostende is zeventiende en voorlaatste, met elf punten.

De partij in het Bosuilstadion begon met een kwartiertje vertraging door fileproblemen. De bus van KVO kwam pas iets voor 18 uur toe in Deurne en scheidsrechter Bert Put gunde de bezoekers 15 minuten extra voorbereiding. Die bleken duidelijk niet te volstaan bij de aftrap.

De Great Old klom al na drie minuten op voorsprong. De Laet vlamde de bal van buiten de zestien recht in de winkelhaak, 1-0. Antwerp was baas en De Laet leek na negentien minuten nog een keer te scoren. Zijn goal werd echter terecht afgekeurd voor buitenspel. Oostende onderging het spel in de eerste helft en kon Antwerp-doelman Butez op geen enkel moment bedreigen.

Na de pauze waren de bezoekers wel meteen gevaarlijk. McGeehan kreeg de bal toegespeeld na een duel tussen Uroghide en Janssen. De Noord-Ier werkte keurig af, maar het doelpunt werd na een moment van aarzeling afgekeurd voor buitenspel. Antwerp ontsnapte en sloeg aan de overkant meteen toe. Janssen vond aan de tweede paal Ekkelenkamp en die tikte de 2-0 binnen. De partij was nu beslist en ook invaller Frey deed zijn duit in het zakje. De Zwitser frommelde de 3-0 tegen de touwen. Voor Oostende mikte Bätzner nog naast. Het bleef 3-0.

Antwerp herstelt zich van de 3-0 nederlaag afgelopen zondag tegen Standard.

Oostende blijft in het sukkelstraatje met 2/15 in de laatste vijf matchen.