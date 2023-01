Arbnor Muja: dé verrassing bij Antwerp in 2023?

In een transferzomer waarin Antwerp de ene na de andere grote naam haalde, leek Arbnor Muja, een Kosovaar die indruk had gemaakt in de Conference League, het zwarte eendje. Maar na een lastig seizoensbegin werd de vleugelspeler in december uitgeroepen tot speler van de maand.

Door de WK-break stonden er voor de meeste Belgische ploegen enkel een bekerwedstrijd en eentje in de competitie op het programma. Genoeg om de eretitel van speler van de maand toe te kennen. En bij Antwerp was het een verrassende speler die uit de hoed kwam, nadat hij door de fans tot nummer 1 was verkozen. Arbnor Muja, die voor het WK zelden in actie kwam, scoorde een keer en gaf twee assists tegen Standard en Westerlo. Is de man die sinds zijn aankomst in de havenstad in augustus slechts 232 minuten had gespeeld op weg naar zijn doorbraak of is de prijs slechts een toevalstreffer?

Muja’s nominatie voor speler van de maand is des te verrassender omdat hij in de laatste twee wedstrijden van 2022 niet de meest productieve Antwerpse speler was. De Nederlander Calvin Stengs scoorde twee keer en gaf evenveel assists. Telkens een doelpunt en een assist, zowel tegen Standard als tegen Westerlo. Onder de andere genomineerden was de 17-jarige Arthur Vermeeren, die door Antwerplegende Patrick Goots werd vergeleken met Andrès Iniesta. Niet meer en niet minder.

Duitse zesde klasse

De transfer van Arbnor Muja naar Antwerpen verraste sommige mensen destijds. De club van de ambitieuze Paul Gheysens was op zoek naar grote namen, zeker met de komst van Marc Overmars als sportief directeur. Het aantrekken van een 24-jarige Kosovaar, die nog steeds in zijn geboorteland speelde, leek dus wat vreemd tussen Vincent Janssen, Toby Alderweireld en Jurgen Ekkelenkamp.

Natuurlijk moet de scouting zich niet beperken tot de bekendste namen en kunnen er goede deals worden gesloten in wedstrijden met weinig media-aandacht. De transfer van Chvitsja Kvaratschelia, de Georgiër die als een komeet begon bij Napoli, is daarvan het bewijs. Hij kwam over van het onbekende Dinamo Batumi, een club uit zijn geboorteland, ook al werd dat voorzal bëinvloed door de oorlog in Oekraïne waardoor hij Rusland moest verlaten.

Dat geldt niet echt voor Arbnor Muja, wiens carrière zich afspeelde tussen Kosovo, Albanië en… de Duitse zesde divisie. In 2018 verliet hij Trepca, de club in de stad waar hij opgroeide, voor het tweede team van Eintracht Braunschweig, alvorens te vertrekken naar Skënderbeu, de Albanese ploeg die in 2017 de Belgische globetrotter Marvin Ogunjimi verwelkomde.

Muja in actie voor Drita in de Conference League tegen Feyenoord. © Belga Image

Voor de goede orde: de familie Muja was in het midden van de jaren negentig het Joegoslavische conflict ontvlucht om zich in Duitsland te vestigen. Het is waarschijnlijk de reden waarom de rechtsbuiten eerst zijn geluk beproefde in het buitenland. Na zijn tussenstop in Albanië keerde Muja terug naar Trepca voordat hij bij het ambitieuze FC Drita kwam. Vorig seizoen scoorde hij 4 goals en gaf hij 7 assists in 20 optredens in de Kosovaarse competitie. Interessante statistieken voor een belangrijke speler in zijn team, maar niet het soort statistieken dat een ambitieus team als Antwerp zou aanspreken.

‘Je gaat naar Antwerp’

Tot Muja tegen Antwerp uitkwam in de play-offronde van de Conference League. Zonder te scoren, maakte hij toch indruk op de Great Old. In de vorige ronde had hij zijn team ook geholpen aan de kwalificatie met twee doelpunten een assist tegen Inter Turku.

Volgens de vleugelspeler zelf was het vooral tijdens de wedstrijd in Bosuil, waar Antwerp genoeg had aan een gelijkspel, dat hij zijn stempel drukte. ‘In Kosovo zelf had ik wat last aan de hamstrings en was ik niet 100%’, herinnert Muja zich in Het Laatste Nieuws. ‘We waren uitgeschakeld na een intense wedstrijd en in de catacomben van het stadion sprak ik met de voorzitter van Drita, met wie ik altijd een goed contract heb gehad. Hij zei tegen me: “Ik heb nieuws voor je. Je gaat naar Antwerp”. Ik dacht dat hij een grapje maakte. Toen zag ik even verderop een delegatie van Antwerpse ambtenaren op me wachten en besefte ik dat het waar was.’

Abnor Muja kwam bij Bosuil voor slechts 400.000 euro, veruit de goedkoopste transfer voor de oudste club van het land, die het kwartet Janssen, Alderweireld, Ekkelenkamp en Gaston Avila tekende voor 19 miljoen euro. Logischerwijs waren de verwachtingen niet hooggespannen voor een speler die logischerwijs een gok leek. Het zou tijd kosten om zich aan te passen aan een competitie en een club die beter was dan wat hij tot nu toe had gekend. ‘Ik ging mijn geluk beproeven in Duitsland toen ik 19 was, maar ik was toen nog te groen. Terugkomen naar Kosovo bleek een goede beslissing. Nu voelde ik me helemaal klaar voor een hogere versnelling’, zegt de rechtervleugelspeler van stamnummer 1.

Moeilijke aanpassing

Valt de snelle, linksvoetige Muja te vergelijken met Antwerp-TD Marc Overmars, die ook op de flank speelde voor Ajax, Barcelona en Arsenal? ‘Het feit dat zo iemand mij heeft aangetrokken, brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee’, geeft Arbnor Muja toe. ‘Ik wil alles doen om zijn vertrouwen terug te betalen. Helaas werd ik in het begin gehinderd door enkele kleine fysieke problemen en moest ik me ook aanpassen aan een hoger speeltempo. Buiten het veld vond ik echter vrijwel meteen mijn draai. De club en mijn teamgenoten hebben goed voor me gezorgd, vooral Laurit Krasniqi die Kosovaarse roots heeft. Ik was ook ijverig om het Engels zo snel mogelijk onder de knie te krijgen en me zo verstaanbaar te maken in mijn nieuwe omgeving’, vertelde Muja verder aan HLN.

© Belga Image

Tot de WK-pauze had de Kosovaar niet echt de kans gehad om te schitteren. Hij moest tien wedstrijden wachten voordat hij zijn vreugdevolle debuut maakte in België, ter vervanging van de ongelukkige Koji Miyoshi, die ernstig geblesseerd raakte tegen Kortrijk. Dat debuut werd ook gekenmerkt door een nederlaag tegen de Kerels. De volgende wedstrijd zette Mark van Bommel hem op de linkerflank voor de thuiswedstrijd tegen STVV, waar hij niet echt uitblonk. Muja kreeg een gele kaart en werd kort na het uur vervangen door Radja Nainggolan.

Terug in de startopstelling voor de trip naar Standard, zakte hij net als zijn team weg tegen de furie van Standard en moest het veld verlaten na 68 minuten. Sindsdien moest hij het doen met kleine optredens, waarbij Michel-Ange Balikwisha zijn plaats op de linkerflank overnam. Vlak voor het WK riep van Bommel hem niet eens op voor de wedstrijd tegen Club Brugge.

Tijdens het WK werkte Arbnor Muja erg hard om opnieuw op toerental te komen. Tegen Standard in de beker moest hij Christopher Scott al na 11 minuten vervangen en die kans nam hij met beide handen. Met een voorzet van links zette hij Michael Frey op weg naar het tweede doelpunt, waarna hij zelf met zijn linkervoet keeper Arnaud Bodart passeerde. Zijn eerste goal op de Belgische velden.

Nu vlammen

Tegen Westerlo stond hij opnieuw op zijn vertrouwde linkerflank in een 4-4-2-formatie met Janssen en Frey als diepste figuren. En opnieuw bleek het een goeie avond te worden voor de jonge Kosovaar. Na een knappe dribbel bediende hij de Zwitser voor de 2-1. Is hij nu echt vertrokken?

Het is waarschijnlijk te vroeg om te zeggen, maar de topper tegen KAA Gent dit weekend zou toch al wat antwoorden kunnen geven. Eén ding is zeker, hij lijkt vrijer in zijn hoofd en zekerder van zijn kunnen dan tijdens zijn eerste aarzelende stappen. Muja is misschien niet het wapen bij uitstek om Antwerp aan de competitietitel te helpen, maar hij is nu al een speler waar Mark van Bommel de komende weken op kan rekenen. En met Balikwisha, Ekkelenkamp en Miyoshi die ontbreken, is het belangrijk om een goede kern van spelers te hebben.