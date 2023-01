Arthur Vermeeren: de anti-Nainggolan uit de jeugdopleiding van Antwerp

Op zijn 17e lijkt Arthur Vermeeren niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Antwerp. De jonge Belg is op meerdere vlakken een geschenk uit de hemel voor de club.

‘Ik had wel wat stress, maar eens de match begonnen was, viel die volledig weg. Het verbaasde me zelfs een beetje, want ik had niet durven denken dat het ineens zó goed zou lopen’, spreekt een zelfverzekerde Arthur Vermeeren in Het Laatste Nieuws over zijn eerste twee basisplekken bij Antwerp tegen Beveren in de beker en Club Brugge in de competitie.

De 17-jarige Belg is de nieuwe parel van Antwerp en de Jupiler Pro League en kwam nog maar net voor de WK-break piepen bij de Great Old. Zijn eerste minuten als prof kreeg hij in augustus in de voorrondes van de Conference League. Daarna moest Vermeeren even wachten op een nieuwe kans in het rode shirt. Pas op de dertiende speeldag van de competitie kreeg hij nog eens enkele minuten om zich te laten zien. Na eerst zes minuutjes tegen KV Oostende en vervolgens veertien tegen Anderlecht, stond hij op vier dagen tijd aan de aftrap van twee belangrijke wedstrijden: in de beker tegen Beveren en daarna in de competitie tegen Club Brugge. Hij kreeg zijn kans en greep ze ook. Als klap op de vuurpijl werd hij zelfs verkozen tot Speler van de Maand van Antwerp in november.

Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basis bij Antwerp en stond hij afgelopen weekend tegen KAA Gent al voor de vijfde opeenvolgende keer aan de aftrap. En dat allemaal voor een jongen die op 7 februari nog 18 jaar moet worden en zijn studies topsport-wetenschappen aan de Topsportschool in Antwerpen nog moet afwerken.

Zelfzeker met een goede omgeving

Wat maakt het nieuwe goudhaantje van Antwerp en de kapitein van de nationale U18 zo goed? Ten eerste heb je zijn aanpassingsvermogen. Vermeeren leert erg snel. ‘Arthur neemt alle nieuwigheden op een snelle en rustige manier op, ook nu hij tot de A-kern behoort’, vertelt het Antwerpse academiehoofd Steven Smet in Het Nieuwsblad. Daarnaast heb je ook zijn vista. Vermeeren heeft een erg goede kijk op het spel en verdeelt de ballen vanop zijn nummer 6-positie met een flair die weinig jongeren van die leeftijd hebben. ‘Hij is altijd aanspeelbaar, heeft nauwelijks foute balcontacten én hij speelt met lef’, gaat Smet verder.

Vermeeren maakte meteen indruk bij zijn eerste basisplaats in de beker tegen Beveren. © Belga Image

Zoals al bleek, is Vermeeren zich ook erg bewust van zijn kwaliteiten. ‘Ik was niet verbaasd over mijn goede prestatie tegen Club’, vertelt hij aan HLN. ‘Ik ken mijn kwaliteiten en weet wat ik kan.’ Het is een van de sterke punten van Vermeeren dat hij steeds van eigen kracht uitgaat en de druk klaarblijkelijk niet lijkt te voelen. ‘Stress? Dat heeft hij niet’, benadrukt coach Mark van Bommel in de Gazet van Antwerpen.

Zelf ziet Vermeeren zijn mentaliteit als grootste kwaliteit. ‘Nog meer dan mijn voetballend vermogen vind ik mijn mentaliteit mijn allersterkste punt. Als ik in een wedstrijd tien kilometer moet lopen, zal ik er twaalf doen’, is Vermeeren duidelijk. Dat ziet ook ploegmaat en concurrent Faris Haroun. ‘Het lef dat hij toont had ik ook toen ik op jonge leeftijd in de A-kern van Genk werd gedropt. Arthur laat zijn hoofd niet gek maken en heeft een mooie toekomst voor zich, hopelijk zo lang mogelijk bij Antwerp’, vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

Dat hij alles schijnbaar moeiteloos opneemt, heeft ook veel te maken met de omkadering die hij krijgt. De familie Vermeeren, met vooral vader Toon, bekommert zich om zoonlief en heeft steeds de lange termijn in gedachten. Dat ziet ook academiehoofd Smet. ‘Hij heeft een erg evenwichtige thuisomgeving, met bedachtzame ouders. Dat zal helpt hem zeker om het maximale uit zijn carrière te halen.’

Stress? Dat heeft Vermeeren niet.’ Mark van Bommel, coach Antwerp

Het enige minpuntje is voorlopig misschien nog zijn duelkracht. Soms wordt hij wat te eenvoudig opzij geschoven. Dat beseft ook Vermeeren, al heeft hij daar ook een remedie voor. ‘Ik probeer slimmer en scherper te zijn dan de tegenstander. Als je met de nodige overtuiging in een duel gaat, kan je het halen van iemand die groter en breder is’, vertelt Vermeeren erg zelfverzekerd in HLN.

Nainggolan achterna?

Dat Vermeeren net nu boven water komt, is geen toeval. Radja Nainggolan werd nog voor de WK-break uit de ploeg gezet na die ene frats te veel, waardoor de jonge Belg zijn kans kreeg op die plaats net voor de verdediging. ‘Als Nainggolan er nog was geweest, had ik waarschijnlijk nog niet gespeeld’, beseft ook Vermeeren zelf. Toch kan je beide spelers moeilijk met elkaar vergelijken. Zo is Arthur Vermeeren naast het veld een veel rustigere jongen. Op het veld is de tiener dan weer degene die het spel als eerste op gang brengt en nauwelijks assists of goals zal verzamelen, iets wat de ex-Rode Duivel meer deed.

Bovendien moet je van Vermeeren je geen dribbels en trucjes verwachten, iets wat Nainggolan al wel graag deed. ‘Hij is een gewone, goeie voetballer, die de bal niet gebruikt om te laten zien wat hij allemaal kan. Eén tijd, twee tijden, drie tijden, maar ook niet meer. En vooruit voetballen, hé’, ziet ook Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad. Hij vergelijkt Vermeeren zelfs met Jan Ceulemans. ‘Qua positie kan je ze niet naast elkaar zetten, maar beiden hadden wel een enorme mentaliteit en hadden geen trukendoos nodig’, gaat hij verder.

De volgende stap van Antwerp

Dat Arthur Vermeeren al op zijn zeventiende doorbreekt in de vaderlandse competitie is ook erg goed nieuws voor de langetermijnvisie van Antwerp. Het jeugdproduct is namelijk nog maar de derde jeugdspeler die voor de A-ploeg weet te spelen na Robby Quirynen (ondertussen bij Beerschot) en Laurit Krasniqi. Dat Vermeeren drie jaar geleden de overstap maakte van de jeugd van KV Mechelen naar die van Antwerp werd dan ook op ongeloof onthaald. Malinwa speelde bij de jongeren namelijk een niveau hoger dan de Great Old.

Wie speelt deze Vermeeren nog uit de ploeg bij Antwerp? © Belga Image

‘Waarom ik voor Antwerp koos? Ik werd gewaar dat men hier een duidelijke individuele planning voor ogen had’, vertelt Vermeeren in HLN. ‘Daarnaast voelde ik aan dat de club echt de bedoeling had om jeugd te laten doorstromen naar de A-kern. Dat blijkt nu.’ Algemeen directeur Sven Jaecques ziet in Vermeeren het bewijs dat de jeugdwerking van de club het goed doet. ‘Zijn doorbraak komt niet uit de lucht gevallen’, zegt Jaecques in de Gazet van Antwerpen. ‘Het is ímmens wat er sinds 1 januari 2017 veranderde qua infra­structuur, begeleiding, professionele trainers, samenwerkingen met topsportscholen, enzovoort…’

Het effect dat Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois bij KRC Genk en Romelu Lukaku bij Anderlecht teweegbrachten moet Vermeeren nu ook bewerkstelligen bij Antwerp. Nu er zo’n jonge kerel het zo goed doet in de basis hoopt Antwerp dat jongeren uit de streek niet naar de hoofdstad of over de grens naar Nederland trekken, maar gewoon in Antwerpen blijven. Voor het project van Antwerp, waarover u in de nieuwste editie van Sport/Voetbalmagazine (vanaf vrijdag 13 januari in de winkels) alles kan lezen, is Vermeeren dus een geschenk uit de hemel.