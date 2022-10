Balikwisha tot 2025 bij Standard

William Balikwisha heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot 2025 bij Standard, zo bevestigt de club donderdag.

De 23-jarige middenvelder belandde in 2014 in de jeugdacademie van de Rouches. Na uitleenbeurten aan Cercle Brugge en het Nederlandse MVV hoort hij sinds de zomer van 2020 tot de kern van Standard. Dit seizoen is hij onder coach Ronny Deila doorgebroken. Balikwisha speelde al tien wedstrijden en was daarin goed voor twee goals en twee assists. Williams broer Michel-Ange Balikwisha verliet Standard in 2021 voor Antwerp