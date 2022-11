Bernd Storck gaat als derde trainer dit seizoen aan de slag bij KV Kortrijk

Bernd Storck is vrijdag aangesteld als nieuwe coach van KV Kortrijk. Hij ondertekende bij de Kerels een contract tot het einde van het seizoen. Matyas Czuczi vervoegt mee de technische staf als assistent-coach.

De 59-jarige Duitser neemt de taak bij Kortrijk over van Adnan Custovic. Die werd maandag ontslagen. De Bosniër was pas sinds begin september in dienst bij de West-Vlamingen, waar hij op zijn beurt Karim Belhocine had vervangen.

Storck werd op 23 oktober dan weer ontslagen bij Eupen maar heeft dus al snel weer onderdak gevonden in de Jupiler Pro League. Eerder coachte hij onder meer Moeskroen, Cercle Brugge, KRC Genk, het Slovaakse DAC en de nationale ploeg van Hongarije.

Volgende week dinsdag (22 november) staat Storck bij het hervatten van de trainingen een eerste keer voor de Kortrijkse selectie.

Kortrijk staat na de heenronde op de zeventiende en voorlaatste plaats in de hoogste voetbalklasse met 12 punten. Alleen Seraing (11 punten) doet nog slechter.

Storck wacht op de achttiende speeldag, zijn eerste als KVK-coach, meteen een zware opdracht. Kortrijk ontvangt op maandag 26 december de autoritaire competitieleider KRC Genk.