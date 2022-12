Bernd Storck is klaar voor KV Kortrijk: ‘We hebben een goed team, we gaan ons redden’

Na zijn ontslag bij Eupen kreeg Bernd Storck alweer snel de kans om zich opnieuw te tonen in de Jupiler Pro League. Met KV Kortrijk moet hij degradatie voorkomen. Een gesprek met onze collega’s van de Krant van West-Vlaanderen.

Door Frank Buyse

‘Wat Cercle en Eupen betreft, wil ik het hier op houden: veel van mijn vertrek en ontslag had te maken met Monaco en Qatar. Als je een coach aanneemt, moet je hem het vertrouwen geven om zijn eigen weg te gaan’, steekt Storck van wal als KW.be hem vraagt naar de redenen voor zijn vertrek bij Cercle en recent nog Eupen. ‘Er was ook meer aan de hand maar ik zal nooit iets negatiefs zeggen over een vroegere club. Al mijn energie gaat nu naar Kortrijk.’

Al heel 2022 gaat het slecht met KVK. Enter Storck. Structuur! Discipline! En vooral toch een beetje redder van beroep. De missie om de club in 1A te houden, begon tijdens de winterstop. ‘De lange winterstop is een voordeel natuurlijk, maar halfweg invallen is nooit evident. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat hier de afgelopen maanden is gebeurd. Dat heb ik ook de spelers uitgelegd: we have to make a reset. Alle informatie van de twee vorige coaches achter jullie laten, we leggen de kaarten nu anders.’

Na een grondige screening van de ploeg vielen er al meteen wat spelers uit. Aleksandar Radovanovic, Alexandre De Bruyn en Amine Benchaib werden naar de B-kern gestuurd en voor ene Didier Lamkel Zé is er al helemaal geen plaats meer. ‘Ik ken Lamkel Zé ook al langer. Niets mee aan te vangen. Geen discipline, hij lunchte hier wanneer hij wilde, hoorde ik, enzovoort. Dan moet hij maar gaan tennissen, voetbal is een teamsport, hé. Ik weet niet wat er met hem zal gebeuren, of hij inderdaad een nieuwe club heeft, maar voor mij is hij geen issue meer.’

Maar om de ploeg te veranderen is het wel nog wachten tot januari. Storck zoekt onder meer nog een nieuwe linksachter, nummer 6 en spits. ‘Tot dan zal het wat zoeken blijven. Pas als de gevraagde versterkingen er komen, kunnen we mijn systeem hanteren.’ Dan begint ook het echte werk voor dit KVK. Eerst nog eens naar OH Leuven en naar Gent, maar dan volgen met Seraing, Mechelen, Oostende en STVV meer haalbare opdrachten. Storck kan zich best voorstellen dat de drie degradanten uit de laatste vijf – Oostende, Eupen, Zulte Waregem, Kortrijk en Eupen – zullen komen. ‘Maar helemaal zeker weet ik dat nog zo niet. Er zijn nog 51 punten te verdienen. Er kan nog heel veel gebeuren, er kunnen daar best nog clubs bijkomen. Ik zeg wel: we hebben een goed team, we gaan ons redden.’ De supporters zullen het graag horen.

Lees het volledige interview met de nieuwe coach van KVK op KW.be.