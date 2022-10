Bernd Storck is niet langer trainer van Eupen 

Eupen heeft zondag bekendgemaakt de samenwerking met coach Bernd Storck te hebben stopgezet.

De 59-jarige Duitser betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten van de Panda’s. Zaterdag verloor Eupen nog met 2-1 bij KV Mechelen, de tiende nederlaag van het seizoen. Eupen staat in het klassement van de Jupiler Pro League veertiende, met twaalf punten.

Storck was sinds deze zomer hoofdcoach bij de club uit de Oostkantons. Onder zijn leiding werd dit seizoen vier keer gewonnen en tien keer verloren. Eind juli stuntte Eupen nog met een 2-1 zege tegen kampioen Club Brugge.

Assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen nemen voorlopig over. De club gaat snel op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Algemeen directeur Christoph Henkel zei in een reactie op de clubwebsite dat ‘de stabiliteit in het spel nooit gevonden werd’. ‘Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar vanuit het standpunt van de club was deze beslissing nodig. Met een nieuwe aanpak willen we het team meer zekerheid geven.’

Samen met Storck vertrekt ook assistent Matyas Czuczi uit de Oostkantons.

Eupen was voor Storck de vierde Belgische club na eerdere passages bij Moeskroen (2018-2019), Cercle Brugge (2019-2020) en Racing Genk (2021-2022). Hij was eerder in zijn carrière ook bondscoach van Kazachstan (2008-2010) en Hongarije (2015-2017).

Het ontslag van Storck komt nauwelijks een dag na dat van Edward Still bij Charleroi. Het is het vijfde trainersontslag in de Jupiler Pro League dit seizoen. Eerder kregen ook Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge) en Danny Buijs (KV Mechelen) al hun C4.