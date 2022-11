Terwijl spelers als Mark McKenzie, Bryan Heynen, Mike Trésor of Paul Onuachu het WK thuis zullen volgen, zal een van de jonge revelaties van KRC Genk zijn debuut maken op het WK Helaas voor België speelt Bilal El Khannouss in Qatar voor Marokko. Met een duel tegen zijn vaderland in het vooruitzicht.

Bilal El Khannouss, die bij de U15, U16, U17 en U18 van België speelde, zal de Marokkaanse kleuren dragen op het grote WK in Qatar en dat pas op zijn achttiende. Een keuze voor een internationale carrière die hij enkele dagen eerder had onthuld in een gesprek met zijn ploegmaat Patrik Hrosovsky op het YouTube-kanaal van Racing Genk. ‘Ik krijg de kans om voor Marokko te spelen. Mijn grootouders komen uit Marokko en ik wil hen trots maken, vandaar de keuze’, zei hij. ‘Ik weet niet of de coach me zal bellen, maar ik kijk ernaar uit en ik zal zijn keuze respecteren’, voegde hij er toen aan toe, al kan men zich voorstellen dat Walid Regragui hem al enige zekerheid had gegeven, zoals Marc Wilmots in zijn tijd, bij de aankondiging van de selectie van Adnan Januzaj in de lijst van 23 Belgen die in 2014 naar Brazilië vlogen.

De jongen uit Brussel, meer bepaald Strombeek-Bever, waas eerder al twee keer geselecteerd voor de Leeuwen van de Atlas, al zij het wel voor de U23. Een belangrijke eerste stap bij het bepalen van de keuze voor El Khannouss.



De rechtsbuiten, die via Neerpede op 14-jarige leeftijd bij Genk landde, vestigde zich in Limburg als snel als één van dé grote beloften van de club. Vorig jaar was hij, samen met Andras Nemeth, een van de bepalende spelers van de kampioenenploeg van Genk die bij de beloften iedereen naar huis speelde.

Hoewel verwacht werd dat hij bij de youngsters zou blijven en dus in 1B zou uitkomen, werd El Khannouss uitgenodigd in het A-team van Genk toen Wouter Vrancken er coach werd.

Het profiel van de Brusselaar lijkt de nieuwe Limburgse coach direct te hebben aangesproken, want de ex-trainer van KV Mechelen deed maar liefst 14 keer op rij beroep op hem bij de grote jongens, na een kort optreden van slechts drie minuten in de openingsspeeldag tegen Club Brugge.

Bilal El Khanouss lijkt een van de geluksbrengers te zijn van een Genkse ploeg die sindsdien niet meer weet wat verliezen is. Het enige wat de Marokkaan mist in zijn spel zijn assists en doelpunten. Zijn eerste assist voor Daniel Munoz maakte hij pas op 28 oktober, toen die de score opende tegen KV Mechelen in de Cegeka Arena.

Werken aan de efficiëntie

Wouter Vrancken, die de media vaak doet herinneren aan de jonge leeftijd van El Khannouss, wijst niettemin op de vooruitgang die zijn protégé nog moet boeken. ‘Hij moet niet op zoek naar doelpunten en assists. Hij moet zorgen dat hij daar komt waar hij beslissend kan zijn’, aldus de Limburgse T1.

‘Bilal voegt stabiliteit toe aan het team, maar ik denk dat hij nog slagvaardiger kan zijn. Daar kun je alleen aan werken door te spelen’, meent de nieuwe succesvolle coach van de leider. ‘Hij is nog jong, maar hij heeft het profiel om een leider te worden. Het belangrijkste is zijn wil om zich te verbeteren.’

De kalme en nuchtere jongen staat bekend als een harde werker op training. Hij luistert ook goed naar de ervaren spelers, al wil hij zelf zo snel mogelijk slagen. Maar voordat hij over enkele dagen het internationale niveau ontdekt, krijgt hij in Genk, vlak voor deze wereldpauze, nog een laatste keer de kans om te bewijzen dat hij al slagvaardiger kan zijn. En toevallig gaat hij naar Anderlecht, waar hij het eerste deel van zijn schooltijd doorbracht. De heenwedstrijd tegen paars-wit miste hij nog door een schorsing die hij opliep tegen Charleroi.

Een rode kaart die in Limburg veel inkt deed vloeien omdat sommigen hem onterecht vonden. Bilal El Khanouss had een gebaar gemaakt naar Nathan Verboomen dat hij interpreteerde als een verzoek om een gele kaart voor een tegenstander. De mannen in het zwart hebben zeer strikte instructies gekregen over deze zaak en de nieuwe Leeuw van de Atlas had dit op de harde manier geleerd. Ook dat is ervaring opdoen net voor het WK.