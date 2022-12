Brian Riemer: ‘Anderlecht is voor mij het eerste juiste project om als hoofdcoach te starten’

Brian Riemer staat bij RSC Anderlecht voor zijn eerste echte job als hoofdcoach. ‘Ik kreeg eerder al kansen om ergens als T1 te werken maar zag nergens een juist project’, zei de Deen donderdag op zijn persvoorstelling in het Lotto Park. ‘Bij Anderlecht is dat duidelijk aanwezig.’

‘Een mooi project was voor mij doorslaggevend om bij een club aan de slag te gaan als hoofdcoach’, zei Riemer. ‘Bij Anderlecht zag ik dat meteen.

‘Ik heb er altijd van gehouden om jongeren zich te laten ontwikkelen, dat is zowat de rode draad door mijn trainersloopbaan geweest en heeft me altijd aangetrokken. Bij Anderlecht kan ik werken in de grootste club van België met veel jonge talenten. Die combinatie gaf de doorslag.’

In eigen land was de 44-jarige Riemer werkzaam bij Hvidovre, waar hij van 2004 tot 2008 de U19 onder zijn hoede had en heel even interim (2008) was bij de hoofdmacht. Bij Kopenhagen was hij assistent (2012-2015) en trainer van de U19 (2009-2012 en 2015-2018), waarna hij naar Brentford trok om er assistent te worden van zijn landgenoot Thomas Frank.

Nu begint hij als T1 bij Anderlecht. ‘Ik denk niet dat de stap voor mij naar hoofdcoach heel groot zal zijn’, aldus Riemer. ‘Bij Brentford werkte ik al heel nauw samen met Thomas Frank. Ik voerde daar bepaalde taken uit die heel verwant zijn aan die van een T1.’

Fredberg: ‘Niet gekozen omdat hij ook Deen is’

Jesper Fredberg is heel tevreden dat RSC Anderlecht met Brian Riemer zijn nieuwe hoofdcoach beet heeft. ‘We moesten snel iemand vinden die ook de juiste persoon was voor de club. Met de komst van Brian zijn we daarin geslaagd’, zei de Deense CEO Sports van de Brusselaars.

‘Brian is een trainer met ambitie die bij Anderlecht past. Hij is een harde werker die graag jongeren kneedt. Hij voelt wat er op het veld leeft en haalt het beste uit spelers. Ik heb hem dus zeker niet gekozen omdat hij ook een Deen is’, aldus Fredberg met een knipoog. ‘Ik kijk ernaar uit samen te werken. Ik zie het als een langetermijnsamenwerking.’

Anderlecht staat in de Jupiler Pro League pas op de elfde plaats, maar is ook nog aan zet in de Beker van België en Conference League. ‘We mikken op drie fronten maar pinnen ons niet vast op bepaalde resultaten. We focussen ons op het voetbal, door elke dag opnieuw keihard te werken, en dan volgen de resultaten vanzelf. Ik zie bij de club een enorm potentieel, al beseffen we dat we voor een stevige uitdaging staan.’

De CEO Sports, die midden november werd aangesteld en officieel de sportieve leiding overneemt in januari, liet niet in zijn kaarten kijken over mogelijke transfers deze winter. ‘We vertrekken van het idee dat iedereen zijn kans moet krijgen. Er zit al een enorm potentieel in onze kern en ik zie bij de spelers veel honger. Maar we kijken altijd uit naar versterkingen.’