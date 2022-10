Cercle Brugge geeft hoop op eigen stadion niet op na vernietiging GRUP

De Raad van State vernietigde enkele dagen geleden het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor een nieuwe voetbalzone langs de Blankenbergse Steenweg, bestemd voor Cercle Brugge. De Vereniging laat in een reactie weten de beslissing te betreuren maar blijft mikken op een eigen stadion. Er komt een nieuw planningsinitiatief voor de site aan de Blankenbergse Steenweg en ook de site Kanaaleiland ligt op tafel.

De West-Vlamingen melden ‘akte te nemen’ van de vernietiging van het GRUP door de Raad van State. ‘Cercle Brugge betreurt dat deze beslissing genomen werd ondanks het akkoord dat in dit dossier kon worden bereikt met tal van stakeholders dankzij de inspanningen van de Stad Brugge en de Vlaamse regering’, klinkt het. ‘Volgens het akkoord dat Cercle Brugge en de Stad Brugge afsloten in november 2021, garandeert de Stad Brugge verder alle inspanningen te leveren om een volwaardige locatie te vinden voor een eigen Cercle Brugge-stadion.’

Cercle en de Stad Brugge namen ‘in deze context en op basis van constructieve gesprekken’ samen de beslissing om naast de site aan de Blankenbergse Steenweg ook in te zetten op de site Kanaaleiland. ‘Cercle Brugge heeft via een aantal experten een technische oplossing voorgesteld aan de Stad Brugge. Deze oplossing komt tegemoet aan de bezwaren die het vroeger onmogelijk leken te maken om een stadion voor Cercle Brugge te realiseren op het Kanaaleiland. Beide partijen zijn hoopvol dat deze site een oplossing kan bieden voor het stadiondossier. De Stad Brugge heeft zich inmiddels geëngageerd om ook in dit dossier de nodige stappen te ondernemen.’

De Vereniging laat daarnaast weten dat de Stad Brugge bevestigd heeft een nieuw planningsinitiatief op te starten voor de site aan de Blankenbergse Steenweg, ‘zodat ook de kansen op een eigen Cercle Brugge-stadion op deze site maximaal gevrijwaard blijven.’