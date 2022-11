Cercle verslaat OHL in blessuretijd, STVV gaat op en over Seraing in dol slot

Cercle Brugge heeft OH Leuven zaterdagavond op de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League in blessuretijd verslagen. Na het laatste fluitsignaal gaf het scorebord 2-1 aan.

In de eerste helft hadden zowel de Bruggelingen als de Leuvenaren een keer gescoord in Jan Breydel. Ayase Ueda (36.) opende de score voor de gastheer met een rake kopbal, Mario Gonzalez (41.) trapte de gelijkmaker tegen de netten nadat hij een pass van Casper De Norre eerst behendig met de borst had gecontroleerd. Na de onderbreking monopoliseerde OHL het balbezit, maar kon het dat niet omzetten in een overwinning. Het was integendeel Cercle dat dankzij Christiaan Ravych (90.+1) de volle buit in Brugge hield.

Op hetzelfde moment ging Sint-Truiden op en over Seraing in een dol slot: 1-2. De thuisploeg verloor Steve Mvoue vlak voor rust met een tweede gele kaart, maar klom in blessuretijd toch op voorsprong via Viagner (45.+2). Aan het eind van de tweede helft zorgden Daichi Hayashi (77.) en Gianni Bruno (79.) voor een late comeback. In de tussenstand beent Cercle OHL bij op een gedeelde negende plaats met 22 punten. STVV maakt een sprong naar de zevende plaats met 23 punten, terwijl Seraing alleen laatste is met 11 punten. Eerder op de dag gooide KV Mechelen een dubbele bonus te grabbel tegen Zulte Waregem (2-2). Later op zaterdag maakt Standard om 20u45 nog de verplaatsing naar Eupen. (