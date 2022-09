Cercle zet Dominik Thalhammer aan de deur, assistent Miron Muslic neemt over

Cercle Brugge heeft maandag zijn trainer Dominik Thalhammer ontslagen. De Oostenrijker was sinds november 2021 in dienst.

De 51-jarige Thalhammer was sinds november 2021 in dienst als vervanger van Yves Vanderhaeghe. De Oostenrijker loodste groen-zwart afgelopen seizoen naar een tiende plaats in de eindstand. Maar in de nieuwe competitie loopt het een pak stroever.

Cercle Brugge speelde afgelopen zaterdag thuis 2-2 gelijk tegen Oostende waardoor het voor de zevende keer op rij niet kon winnen. Het team staat na negen speeldagen op de zeventiende en voorlaatste plaats met 6 punten. ‘Cercle houdt eraan Dominik Thalhammer te bedanken voor z’n inzet en wenst hem het allerbeste toe in z’n verdere toekomst’, klinkt het in een korte mededeling.

Met assistent Miron Muslic, een landgenoot van Thalhammer, heeft de Vereniging meteen een vervanger aangeduid. Hij zal vanaf dinsdag samen met Jimmy De Wulf de trainingen leiden. De 40-jarige Muslic werkt sinds oktober vorig jaar voor Cercle. Een extra assistent-coach zal later toetreden tot de technische staf.

Thalhammer is de tweede coach die dit seizoen wordt ontslagen in de hoogste voetbalklasse. Eind augustus zette KV Kortrijk Karim Belhocine aan de deur en verving hem door Adnan Custovic.