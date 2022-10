Charleroi zet coach Edward Still aan de deur

Sporting Charleroi heeft zaterdag, een dag na de 4-1 nederlaag bij Cercle Brugge, de samenwerking met coach Edward Still stopgezet.

De slechte resultaten van de voorbije weken doen de 31-jarige Waals-Brabander de das om. Charleroi haalde maar vier punten uit haar laatste zeven duels en zakte zo weg naar de elfde plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

‘De club bedankt Edward voor zijn werk gedurende de voorbije zestien maanden en zijn bijdrage aan het professionalisme en de structuur die op poten werd gezet binnen de club’, klinkt het. ‘Sporting Charleroi wenst hem veel succes in het vervolg van zijn trainerscarrière.’

Still werd in mei 2021 aangesteld als hoofdcoach van de Carolo’s. Hij leidde Charleroi vorig seizoen naar een zesde plaats in de reguliere competitie en deelname aan de Europe play-offs. Daarin finishten Still en co als derde.

Charleroi was de eerste job als hoofdcoach voor Still. De voorbije jaren timmerde hij aan de weg als assistent bij STVV, Club Brugge, Antwerp en het Chinese Shanghai Port.

De directie van Charleroi gaat nu op zoek naar een opvolger voor Still. Assistent en clubicoon Frank Defays neemt voorlopig ad-interim over. Volgende week zondag wacht voor Charleroi een thuiswedstrijd tegen Antwerp.