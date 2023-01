Christian Brüls (Zulte Waregem): ‘Wat ben je met Europees voetbal als je in tweede klasse zit?’

Zulte Waregem gaat enkele erg drukke weken tegemoet met de strijd om het behoud en de halve finales van de beker. Nieuwkomer Christian Brüls ziet het positief tegemoet, te beginnen dit weekend tegen Club Brugge.

Woensdag volgt de eerste halve finale tegen KV Mechelen, de finale ligt binnen handbereik. Zeggen jullie dan dat het behoud primeert?

Christian Brüls: ‘Wat ben je met Europees voetbal als je in tweede klasse zit? Degraderen betekent voor een voetballer dat je gefaald hebt. Wat niet wil zeggen dat we niet 100 procent zullen gaan voor de bekerfinale. Of spelers rust wordt gegund, zal de trainer bepalen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel graag die match wil spelen.’

Je bent samen met Ruud Vormer meteen heel belangrijk geworden voor het elftal. Twee ervaren leiders en jij in een vrije rol als extra creatieve factor.

Brüls: ‘De mensen overdrijven, Ruud en ik zijn maar twee van de elf spelers. Maar onze komst heeft misschien wel wat in gang gezet, dankzij onze ervaring en mentaliteit. Ruud is als voormalig aanvoerder van Club meer een leider dan ik. Ik ben nooit in mijn leven aanvoerder geweest. Ik wilde dat ook nooit, ik had die band niet nodig om te zeggen wat ik wil zeggen. Ruud is een pure leider, dat zag je al vanaf dag één. Ik ben in elk geval minder luid. Hij is een Hollander, hé. (lacht) Ruud spreekt alles meteen voor iedereen uit, ik bekijk het liever eerst en zeg het dan eerder onder vier ogen.’

Je hebt alvast tot 2025 getekend bij Essevee en zakt in het slechtste geval mee naar 1B. Dat is tot je 38ste terwijl je ooit zei dat je tot je 40ste wil blijven voetballen.

Brüls: ‘Minstens! (lacht) Ik wachtte bij Sint-Truiden al van in maart op een contractverlenging, maar die kwam maar niet. Ik had rustig mijn contract kunnen uitdoen, ik zou gezien mijn prestaties komende zomer wel een club vinden. Maar toen belde Eddy Cordier. Het ging me niet zozeer om zekerheid, ik beschouw dit als het begin van een project van een paar jaar – ook als we zouden zakken. Maar dat gaat niet gebeuren, denk ik. Toch niet als we blijven spelen zoals in de laatste vijf matchen. Het is duidelijk dat de club herleeft.’

Lees het volledige interview met de nieuwe man van Zulte Waregem in de Krant van West-Vlaanderen.